Nel mercato miliardario degli NFT il 75% delle transizioni è al di sotto dei 10 mila dollari

Quello degli NFT è diventato non funun mercato da 40 miliardi di dollari nel 2021. Da questione relegata a pochissimi appassionati di criptovalute a inizio 2021, a fine anno anche Melania Trump ha deciso di entrare nel mondo degli NFT. Con il guizzo pazzesco in termine di valore, il mercato delle opere d’arte digitali è arrivato ad avere un valore quasi pari a quello globale dell’arte. Gli NFT sono entrati a far parte del mainstream lo scorso marzo, quando un collage di Beeple è stato venduto per ben 69,3 milioni di dollari Christie’s, la più grande casa d’aste del mondo. Vediamo un po’ di dati sul mercato NFT nel 2021, provando a quantificare questo aumento di valore esponenziale.

Mercato NFT non solo per ricchissimi: il 75% delle transazione a meno di 10 mila dollari

I dati parlano chiaro: sono 40,9 i miliardi di dollari versati per NFT. L’anno scorso il mercato globale dell’arte valeva 50,1 miliardi di dollari. Una tra le novità maggiori di questa arte NFT è che sono comparsi sul mercato moltissimi investitori nelle criptovalute che operano transazioni piccole, che ammontano a meno di 10 mila dollari alla volta, e che costituiscono il 75% dell’intero mercato.

Secondo i dati raccolti finora da Chainalysis – e riportati dal Financial Times – tra febbraio e novembre 2021 si contano 360.000 proprietari di NFT che ne detengono 2,7 milioni. Circa il 9% di loro detiene l’80% del valore di mercato. Al di là di questi big, comunque, le analisi del mercato suggeriscono che la maggior parte dei nuovi collezionisti di NFT sul mercato secondario deve ancora recuperare i costi degli acquisti. Tra l’altro, considerato che ci si muove in uno spazio non regolamentato, non mancano truffe, wash trading e manipolazioni – considerato che, spesso e volentieri, l’identità degli acquirenti e dei venditori è molto difficile da scoprire -.

Il futuro degli NFT dipenderà dal modo in cui i regolatori del mercato decideranno di procedere durante lo sviluppo che, ad ora, sta avvenendo a ruota libera.