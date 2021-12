Melania Trump si lancia nel mondo degli NFT vendendo pezzi d’arte

Melania Trump entra nel mondo degli NFT. Cosa venderà ai collezionisti? «Arte acquerello mozzafiato» che ritrae i suoi occhi. L’annuncio arriva direttamente dalla ex first lady, che ha spiegato come gli NFT verranno rilasciati a intervalli regolari. Il primo degli NFT Melania Trump prende il titolo di “Melania’s Vision” e consiste in un dipinto realizzato dall’artista Marc-Antoine Coulon e da un messaggio audio che vuole veicolare speranza in cui Melania afferma: «La mia visione è: guardare avanti con ispirazione, forza e coraggio».

LEGGI ANCHE >>> Alan Friedman aveva dato della escort a Melania Trump già prima di Unomattina

NFT Melania Trump, parte del ricavato donata ai bambini

Melania Trump torna a esporsi al pubblico con i suoi NFT e con la piattaforma creata ad hoc che è stata appena lanciata. Nella nota che fornisce le prime informazioni viene menzionato anche Parler, che contribuirà ad alimentare la il nuovo spazio della ex first lady. «Sono orgoglioso di annunciare la mia nuova impresa NFT, che incarna la mia passione per le arti, e sosterrà il mio impegno costante per i bambini attraverso la mia iniziativa Be Best – ha reso noto Melania stessa in una dichiarazione – Attraverso questa nuova piattaforma basata sulla tecnologia, forniremo ai bambini competenze informatiche, tra cui la programmazione e lo sviluppo di software, per prosperare dopo la loro età fuori dalla comunità adottiva».

I proventi delle vendite verranno in parte destinati ai «bambini che crescono fuori dal sistema di affidamento attraverso l’empowerment economico e con un accesso ampliato alle risorse necessarie per eccellere nei campi dell’informatica e della tecnologia», si legge nel comunicato stampa dell’ufficio di Trump. Nonostante la richiesta di diverse testate Usa di avere maggiori informazioni, per ora l’ufficio stampa della ex first lady non ha ancora risposto.

Quanto costerà l’arte NFT di Melania Trump?

Excited for this new venture, which combines my passion for art and commitment to helping our Nation’s children fulfill their own unique American Dream. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021

Nel comunicato diffuso dalla stessa Melania tramite il suo account Twitter si apprende che l’opera costerà 1 SOL (equivalente a 150 $ circa), quindi verrà utilizzato il protocollo blockchain Solana. Verranno accettati anche i pagamenti tramite carte di credito tramite MoonPay. Sarà possibile acquistare questo primo titolo tra gli NFT di Melania Trump a partire da oggi, 16 dicembre, fino al 31 dicembre 2021.