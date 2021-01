Alan Friedman aveva dato della escort a Melania Trump già prima di Unomattina

Sulla questione Alan Friedman che dà della escort a Melania Trump si è discusso parecchio in questi giorni. Le luci sono puntate sulle scuse del giornalista, che dopo essere stato in collegamento a L’aria che tira con Myrta Merlino, ha chiesto scusa: «Ho fatto una battuta infelice di pessimo gusto, chiedo scusa, tu sai che io sono contro i misogini e contro i maschilisti». Andando a fare una ricerca sui social, però, emerge che l’utilizzo di questo tipo di linguaggio e di questo atteggiamento da parte di Friedman nei confronti di Melania Trump e tutt’altro che un’eccezione.

Chi sbaglia deve ammetterlo. Ho fatto una battuta infelice, chiedo scusa. https://t.co/KAQTOCZaci — Alan Friedman (@alanfriedmanit) January 21, 2021



Melania Trump escort: altro che misunderstanding linguistico

Quella nello studio di Unomattina non è la prima volta in cui Alan Friedman utilizza questo modo di parlare nei confronti di Melania Trump. In rete hanno cominciato a girare almeno un paio di tweet – uno scritto nel corso della stessa mattinata in cui è stato su Rai 1, l’altro che risale al 23 agosto 2020 – in cui le parole escort e Melania Trump sono nuovamente abbinate. Curioso per uno che parla di misunderstanding linguistico, si scusa e afferma di essere contro misogini e maschilisti. I tweet che vedete qui sotto sono stati cancellati da Friedman.

Alan Friedman abituato a dare dell’escort a Melania Trump

Dopo la polemica che è montata in merito alla questione Friedman Melania escort il giornalista e scrittore statunitense ha provato a far sparire ogni traccia di questo suo vizietto – facendo amara ironia – ma la rete non perdona e gli screen hanno iniziato a girare ovunque. A chi chiede come si potrebbe chiamare il libro di Melania Trump, risponde: «Escorting the Don». Lo scorso agosto a chi chiedeva come descrivere l’estetica di Melania la risposta è stata «Slovene escort chic». Questi tweet sono l’esatta misura del valore delle scuse di Alan Friedman, evidentemente abituato ad utilizzare questo linguaggio da spogliatoio aderendo alla cultura maschilista.