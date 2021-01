Dopo le polemiche, Alan Friedman va in tv per dire di lasciar perdere i social media

Sono polemiche social che vanno messe da parte per parlare di cose più importanti. Questa la sintesi del pensiero di Alan Friedman dopo 24 ore dal polverone sollevato dalla sua pessima uscita sull’ex First Lady che, ieri, ha lasciato la Casa Bianca insieme al marito ed ex Presidente. Alan Friedman su Melania Trump ha utilizzato un linguaggio volgare e sicuramente non consono a una trasmissione della televisione pubblica (era Unomattina, in onda ogni giorno su Ra1). Eppure lui non vuole rispondere alle polemiche e non vuole neanche chiedere scusa.

E questa mattina, in collegamento con L’Aria che Tira (su La7) Myrta Merlino ha provato a tirare in ballo il polverone che si è alzato da ieri mattina, ma lui non ha voluto commentare. Anzi, ha dedicato pochissime parole, ma nessun riferimento a una scusa pubblica all’ex First Lady.

Friedman su Melania Trump non chiede scusa e dà la colpa ai social

Myrta Merlino, annunciando il collegamento con Friedman, ha esordito così: «Non hai una grande opinione di Melania Trump, ieri è scoppiata una polemica gigantesca sul fatto che l’hai definita escort». La sua risposta è stata laconica: «Lasciamo stare i social media e parliamo della sostanza. Ieri è stata una bellissima giornata per l’America e per l’Europa». Insomma, niente scuse e la volontà di non voler commentare la polemica di cui si è reso protagonista.

Lasciamo stare, ma così è troppo facile

Ma così è troppo semplice. Ricordiamo, per chi se lo fosse perso, cosa è accaduto ieri (mercoledì 20 gennaio 2021) a Unomattina: Alan Friedman, chiamato a commentare il giorno dell’addio alla Casa Bianca di Donald Trump, ha etichettato (tentando di celarlo come fosse una gaffe) l’ex First Lady Melania come ‘escort’. E dallo studio Rai nessuno ha detto nulla.

++ aggiornamento ore 13 ++

Al termine del suo intervento in collegamento a L’Aria che Tira, Friedman ha detto: «Ho fatto una battuta infelice di pessimo gusto, chiedo scusa, tu sai che io sono contro i misogini e contro i maschilisti».

(foto di copertina: da L’Aria che Tira, La7)