Anche la Scuderie Ferrari sbarca nel mondo della blockchain e dei NFT

Un premium partner che non sarà solamente un’etichetta sulla monoposto o sulle tute dei piloti, ma sarà il grimaldello per portare la tecnologia blockchain – in tutte le sue declinazioni – nel mondo della Formula 1 (e viceversa). L’accordo pluriennale tra la Scuderia Ferrari e Velas Network AG è stato ufficializzato questa mattina con un comunicato stampa congiunto del Cavallino Rampante e dell’azienda svizzera (ha sede a Zurigo) e non prevede solamente la realizzazione e la conseguente messa in vendita di prodotti in formato digitale per i fan e gli appassionati della Rossa.

Si tratta, infatti, di una serie di novità che diventeranno tangibili – nella forma eterea del web – a partire dall’inizio della prossima stagione, nel mese di marzo del 2022.

Scuderia Ferrari is glad to announce that, from next season, will be able to count on a new Premium Partner – Velas Network AG. Welcome onboard 💪!#essereFerrari #Velas @VelasBlockchain https://t.co/3vBAT4pRhW pic.twitter.com/IXiHob9qgS — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 27, 2021

«L’accordo pluriennale prevede la creazione di contenuti digitali esclusivi per i fans della Scuderia – si legge nel comunicato stampa congiunto -. Inoltre, Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, la serie monomarca on line del Cavallino Rampante, e del team di Esports che competerà nella F1 Esports Series, il campionato ufficiale digitale cui partecipano tutti i team iscritti al FIA Formula 1 World Championship».

Ferrari-Velas, l’accordo che porta la scuderia nel mondo NFT

L’ingresso nel mondo del Motosport della tecnologia blockchain e del mondo dei Non-fungible token passa dunque dalle porte di Maranello. L’accordo Ferrari-Velas, infatti, rappresenta il primo passo per un mondo che volge sempre più verso il digitale. E non solo. Perché se il Circus della Formula 1 sta tentando da anni di ridurre il più possibile le emissioni (riuscendoci, ma solo in minima parte), l’azienda svizzera specializzata nel digitale e nelle criptovalute rivendica la sua specificità. Una missione con cui è nata nel 2019: «Velas DPoS (Delegated Proof of Stake), rete blockchain a emissioni zero è un concetto in cui gli utenti della rete votano ed eleggono delegati per convalidare il blocco successivo. Ciò significa un’infrastruttura più pulita per la comunità cripto e un minor consumo di energia».