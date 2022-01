Le maglie dell’Inter in Supercoppa “suonano” grazie a un QR Code

Non è un tentativo di imitare il green pass. Semmai è da prendere in considerazione come la prossima evoluzione del mercato delle sponsorizzazioni nel mondo del calcio. Come spesso sta accadendo da qualche mese a questa parte, il fautore di questa innovazione è Socios, la società di fan token che ha praticamente colonizzato tutti i principali campionati d’Europa e del mondo. Come sponsor di maglia ufficiale dell’Inter, Socios ha pianificato una iniziativa davvero fuori dagli schemi: in parziale sostituzione del suo logo sulla shirt ufficiale dei nerazzurri per la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus, Socios ha pensato di inserire un QR Code. Se lo si inquadra con il cellulare, partirà uno degli inni più cari alla tifoseria del Biscione, C’è solo l’Inter – composto da Elio e Graziano Romani.

QR Code maglia dell’Inter, cosa succede se lo si inquadra

La scelta del brano da far suonare quando il QR Code viene inquadrato è stata fatta proprio dalla tifoseria dell’Inter che ha acquistato un fan token dedicato alla squadra nerazzurra sull’app Socios. Questa azienda, infatti, permette ai tifosi delle squadre partner che abbiano investito anche poche decine di euro sulla piattaforma di poter prendere parte a delle decisioni commerciali legate alle iniziative della propria squadra del cuore. Oltre, ovviamente, a permettere loro di poter vincere premi esclusivi e accessi allo stadio.

«La Special Jersey che i giocatori indosseranno in Supercoppa – si legge nel comunicato che presenta l’iniziativa -, interattiva e unica nel suo genere, porta la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del Club nerazzurro, sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale e nel coinvolgimento dei propri tifosi in tutti i momenti più importanti della stagione».

Chiunque può inquadrare il QR Code e sperimentare il suono emesso dalle maglie. Il valore simbolico di questa scelta – l’inno nerazzurro che emerge dal petto dei calciatori – si inserisce in quegli spiragli di novità e di partecipazione che stanno coinvolgendo le tifoserie a partire dal fenomeno dei fan token, degli NFT e delle criptovalute che stanno a poco a poco prendendo sempre più spazio nel mondo del calcio.