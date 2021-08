Il Psg pagherà lo stipendio di Messi con le criptovalute

Il colpo di mercato del Paris Saint Germain, che si è assicurato per due anni il fuoriclasse argentino Lionel Messi, fa discutere e non solo per le cifre da capogiro del contratto. La ‘Pulce’, fa sapere il club parigino sui social, sarà pagato anche con le criptovalute del Psg, lanciata da Socios: «Leo Messi è il primo giocatore al mondo ad essere pagato con i Fan Token, avendo ricevuto un gran numero di Psg Fan Token. L’inclusione dei Fan Token Psg nel pacchetto di benvenuto del giocatore lo lega immediatamente a milioni di fan del Paris Saint-Germain in tutto il mondo», ha scritto il club parigino in una nota. «Il Paris Saint-Germain – ha affermato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com – sta raccogliendo i frutti del suo approccio innovativo e sono convinto che questo sarà l’inizio di una nuova tendenza che vedrà Fan Tokens e Socios.com giocare un ruolo sempre più importante ai massimi livelli dello sport».

Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, i token che sono stati inclusi nel suo “pacchetto di benvenuto” si aggirano intorno ai 25-30 milioni di euro. Esattamente come i bitcoin e altre valute digitali, anche i token fan possono essere scambiati in borsa. Nonostante le oscillazioni dei prezzi, sembrano essere apprezzati dai “big” mondiali: il capo di Tesla Elon Musk, il fondatore di Twitter Jack Dorsey e il rapper Jay-Z sono tra coloro che hanno mostrato il maggior interesse per i bitcoin.

I token fan sono un particolare tipo di criptovalute che consente a chi ne è in possesso di votare su decisioni per lo più minori relative ai loro club. Il Psg non è l’unico ad esserne in possesso: tra gli altri, annoveriamo in Spagna l’ex club di Leo Messi, il Barcellona e l’Atletico Madrid, ma anche il Manchester City, il Tottenham e il Newcastle in Inghilterra e in Italia Milan, Inter, Juventus e Roma.

