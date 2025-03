Borse eleganti: come scegliere quella più adatta a ciascuna situazione

Dagli outfit con la gonna a quelli con i pantaloni: le circostanze per indossare una borsa elegante e i segreti per scegliere al meglio

Non sono solo accessori: le borse possono valorizzare la fisicità e dare una marcia in più all’outfit. Oltre a contenere gli oggetti da portare con sé, riescono infatti a dare un tocco di classe ad un abbigliamento anonimo, soprattutto se impreziosite da qualche particolare che le rende riconoscibili.

Tuttavia, scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze non è semplice: gli assortimenti sono vasti e possono confondere le idee perfino alle donne più competenti quando si parla di moda. Questo è particolarmente vero quando si deve scegliere una bag per un’occasione formale, dove è ancora più importante trovare l’abbinamento perfetto per completare il proprio look. Vediamo quindi qualche suggerimento per scegliere le borse più adatte alle occasioni eleganti.

Borse e borsette: alleate per valorizzare la silhouette

Sembra strano, ma la forma e le misure di una bag possono mettere in risalto i punti di forza del corpo femminile o, al contrario, sottolinearne i difetti. I design più sinuosi sono l’ideale per le donne magre e dalla corporatura asciutta, le curvy dovrebbero puntare su geometrie squadrate e spigolose. Una borsa grande, inoltre, ben si addice alle più alte, mentre le più piccoline dovranno ridurre le dimensioni.

Anche il punto in cui cade o si appoggia la borsetta può diventare strategico per evidenziare la propria fisicità. La tracolla lunga enfatizza fianchi ben disegnati e punto vita stretto, quella corta valorizza seno florido, spalle toniche e collo flessuoso. Clutch, minaudière e pochette andrebbero portate dopo una manicure professionale o, comunque, fatta con criterio.

Va ricordato che tutte le borse eleganti, dai brand poco conosciuti ai più rilevanti, come ad esempio Liu Jo, devono rispondere ai più alti requisiti di qualità, comfort e praticità. Devono contenere e trasportare gli effetti personali senza rischiare di perderli, essere realizzate con materiali resistenti agli strappi e agli agenti atmosferici (pioggia in primis). Per garantire una lunga durata e una manutenzione perfetta è opportuno informarsi sulle modalità di pulizia prima dell’acquisto.

Borse, i modelli ideali con le gonne dal ginocchio in giù

Per cerimonie, cene di lavoro e altre occasioni importanti, occorre prestare attenzione a ogni dettaglio, nel galateo come nel make-up e nell’abbigliamento. Se l’evento è formale non è solo il gusto personale a guidare la scelta di una borsa, infatti, ma anche il momento della giornata in cui avviene e i capi da indossare.

Con un abito da sera è perfetta la minaudière, un vero e proprio capolavoro di lusso. Si tratta di una borsa-gioiello, prevalentemente rigida, impreziosita di gemme o tessuti pregiati, che al suo interno può avere una fodera e degli scomparti porta-oggetti. Molti modelli sono dotati di catena o cordino per una presa manuale agevole, ma nulla vieta di infilarli al polso.

Adatta a gonne lunghe, midi e longuette è anche la pochette (con o senza tracolla rimovibile), tendenzialmente rigida e richiudibile con una cerniera o bottoni a pressione inseriti nella parte interna della pattina. Anche la clutch, provvista di chiusura a incastro, è una valida alternativa per questo genere di outfit ed è l’ideale per chi vuole rimanere con le spalle libere.

Borse eleganti per le donne che indossano i pantaloni

Look androgino ed eleganza non sono affatto in antitesi: anche le amanti dei pantaloni possono fare della borsa un tratto distintivo del loro stile, purché sia piccola o di medie dimensioni. Tra le opzioni vincenti figura la tracolla saddle (chiamata così perché ricorda la sella di un cavallo) in pelle opaca, in tessuto o altro materiale lavorato con tecnica matelassé per un piacevole effetto trapuntato.

Ideale con il tailleur è il modello a secchiello dotato di lacci o di pattina con chiusura a calamita. Dalla linea essenziale, dà il meglio di sé in tinta unita e nella variante in cuoio martellato, meglio se arricchita con elementi in metallo nei toni dell’argento, dell’oro o del bronzo. Un’altra valida scelta è il bauletto con zip e manici sottili.

Più adatta a tute intere eleganti e pantaloni svasati (inclusi i bootcut e quelli con taglio a palazzo) è la borsa baguette, lanciata nel 1990 da Silvia Venturini Fendi e diventata un cult in tutto il mondo. Capiente nonostante l’altezza sia molto ridotta rispetto alla lunghezza, può avere tracolla fissa o estraibile.

Tra i complementi che stanno bene con i pantaloni non può mancare la Hobo bag, dalla forma a mezzaluna e con cinghia che unisce le estremità superiori. Lo stesso dicasi della frame bag rigida con manici o tracolla, talvolta munita di chiusura clic clac e catena per essere portata sulla spalla. Entrambe sono perfette per chi non vuole rinunciare alla praticità anche in caso di inviti formali.

Suggerimenti per indossare la propria bag

La borsa non va considerata un complemento d’abbigliamento a sé stante, ma qualcosa da armonizzare con indumenti e accessori. Nelle occasioni importanti è opportuno l’abbinamento con le scarpe (ormai sdoganato per le uscite informali): colore e materiali dovrebbero essere gli stessi; pertanto, è preferibile provarli insieme prima di un eventuale acquisto.

Un altro punto fondamentale riguarda la scelta delle nuances a seconda del momento della giornata. Premesso che il nero è sempre promosso, il galateo permette toni chiari e accesi al mattino e al pomeriggio, mentre dopo il tramonto è meglio optare per uno spettro cromatico più scuro. Tali considerazioni valgono rispettivamente anche per i mesi caldi e quelli freddi, con una preferenza verso tinte tenui nelle stagioni a clima mite (primavera e autunno) e più intense in estate e inverno.

Merita un cenno la grandezza della bag, la quale tende a diminuire man mano che si avvicinano le ore serali. Indipendentemente dalle dimensioni, una borsa elegante non va mai appoggiata sul pavimento o sul tavolo: clutch, pochette e minaudière, per esempio, vanno tenute in grembo o dietro la schiena, mentre i modelli dotati di tracolla si possono lasciare appesi allo schienale della sedia. In presenza di un angolo guardaroba, occorre valutare se sia il caso o meno di lasciarvi gli effetti personali.