Sono servite 5 ore e un quarto alla tv del Barcellona per mostrare tutti i gol di Lionel Messi

L'emittente in streaming del club blaugrana ha deciso di omaggiare il suo (ormai ex) campione mostrando le immagini di tutte le sue 683 reti in Catalogna

Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi del Barcellona si sono ritrovati a dover dire addio al campione che ha fatto la loro storia: il mancato accordo tra il club catalano e Lionel Messi (legato a un’ulteriore richiesta di decurtazione dello stipendio, rispetto all’accordo precedente per il rinnovo del contratto, a causa di nuovi regolamenti finanziari introdotti dalla Liga spagnola) ha sancito la fine di una storia calcistica durata 21 lunghi anni. Il sei volte pallone d’oro, in queste ore, starebbe – secondo fonti ben informate di calciomercato – sancendo l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma il suo addio è stato celebrato da Barça Tv con una raccolta di gol trasmessi in streaming per ben 5 ore e 15 minuti.

LEGGI ANCHE > La telecronaca inglese: «Sarà oro per la Gran Bretagna? Noooo, è Italia»

Tanto è servito alla televisione ufficiale in streaming del club catalano per raccontare la storia di Lionel Messi al Barcellona. Cinque ore e un quarto in cui sono state mostrate solamente le reti realizzate dalla “Pulce” argentina con la maglia blaugrana. Tanto ci è voluto per raccontare una delle storie più iconiche del calcio moderno, quella di un calciatore che – fino a ieri – aveva vestito una sola casacca nel suo percorso da calciatore professionista. Una storia d’altri tempi che, però, ha virato bruscamente per motivi economici.

Lionel Messi, le 5 ore e un quarto su Barça Tv per vedere tutti i gol

Seicentottantatré (683) reti “riassunte”, si fa per dire, in cinque ore e un quarto. Gol che hanno visto come unico protagonista Lionel Messi, tra le sue prime esperienze nel Barcellona B e il suo esordio in prima squadra in quel lontano 16 ottobre del 2004. Ma per la sua prima marcatura si è dovuto attendere il 1° maggio del 2005, quando esulta per la prima volta con la maglia blaugrana realizzando la rete del 2-0 contro l’Albacete allo scadere, su assist di Ronaldinho. E da lì è partita questa lunga storia d’amore calcistico durata una vita. Prima di ieri.

(Foto IPP/ZUMAPress)