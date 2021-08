Franco Bragagna, telecronista Rai dal 1990, è la voce storica dell’atletica leggera italiana. Nonostante alcuni tentativi di critica, la sua competenza e la sua passione nel commentare questo sport l’hanno fatta ancora da padrone nel corso della finale della 4×100 uomini, che ha visto l’Italia – con il record italiano di 37”50 – vincere l’ennesima, storica medaglia d’oro di questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Franco Bragagna entra nella leggenda insieme alla 4×100

Cinque delle dieci medaglie d’oro dell’Italia in questa edizione dei Giochi Olimpici sono state commentate dal telecronista che ha votato la sua vita all’atletica in estate e allo sci di fondo in inverno. Discipline spesso avare di emozioni per l’Italia, ma che oggi stanno tornando alla ribalta, regalando grandissime soddisfazioni all’intero Paese. Franco Bragagna, in questa edizione dei Giochi, è stato spesso paragonato – sui social network – alla capacità di divulgazione di Alessandro Barbero, diventando – di conseguenza – un vero e proprio idolo di tutti gli utenti che hanno seguito le Olimpiadi soprattutto su Twitter.

Nella telecronaca della finale della 4×100 metri ha dato ancora una volta il meglio di sé, cancellando immediatamente le sparute critiche – che pure sono state avanzate più volte nel corso della giornata – sulla sua presunta «ossessione per l’incarnato degli atleti». Le parole di Franco Bragagna, tuttavia, non hanno mai avuto nemmeno il minimo accenno rispetto a quello che alcuni vorrebbero insinuare.

Perfetto dal punto di vista tecnico nella spiegazione del gesto, è stato davvero sull’orlo della perdita delle coronarie quando Filippo Tortu ha completato una straordinaria rimonta: partito bene Patta, riprende tutti Jacobs, Desalu mantiene e, alla fine, Tortu esplode, mettendosi alle spalle la Gran Bretagna negli ultimi 20 metri del rettilineo finale. Ma Franco Bragagna aveva già capito tutto in terza frazione: prima che partisse Tortu, infatti, il giornalista Rai si era lasciato andare alla previsione «occhio che sta per succedere una cosa».

Alla fine, conclude così: «L’Italia ha fatto qualcosa fuori dal normale – ha detto Bragagna con la voce al minimo dopo aver esultato sul traguardo -. Fa gli ostacoli Tortu. Oggi farebbe anche il sollevamento pesi». Sono solo alcune delle frasi memorabili pronunciate in telecronaca. Raidue è stata spesso criticata per la gestione delle dirette delle Olimpiadi. Ma le emozioni trasmesse da Franco Bragagna, da sole, valgono il prezzo del biglietto. Anzi, del canone.