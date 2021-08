La telecronaca inglese: «Sarà oro per la Gran Bretagna? Noooo, è Italia»

E no. Neanche stavolta it’s coming home. La storia della medaglia d’oro della staffetta 4×100 del quartetto azzurro formato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu è sicuramente l’argomento più discusso in queste ultime ore della trionfale spedizione italiana a Tokyo 2020. Ma è anche quella che dà modo di valutare – in un mondo sempre più globalizzato – le varie reazioni del mondo dei media a un evento su cui tutto il mondo aveva gli occhi puntati. E fa sorridere, a quest’Italia diventata la vera e propria bestia nera dell’estate 2o21, dell’Inghilterra (a livello calcistico) e della Gran Bretagna negli altri sport.

Telecronaca Eurosport Uk, la frustrazione del telecronista

Il telecronista che si occupa di atletica per Eurosport UK ci stava credendo davvero tanto, negli ultimi sessanta metri.

“It is gonna be gold for Great Britain?” pic.twitter.com/QJ0OwS61NZ — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) August 6, 2021

Tanto da chiedersi Is it gonna be gold for Great Britain? («Sarà oro per la Gran Bretagna?»). Poi, Filippo Tortu, con un colpo di reni eccezionale, va a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. E allora, non resta che registrare l’ennesimo disappunto di questa estate inglese e britannica (soprattutto nei confronti diretti con l’Italia dello sport): «Noooooo, it’s Italy». Neanche stavolta è tornata a casa.