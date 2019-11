Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l‘incendio in un sottotetto di una villetta sui Navigli a Milano nel quale hanno perso la vita due giovani. Una terza persona si è salvata e al momento non necessita di cure.

Navigli Milano, giovane coppia muore nell’incendio della villetta

Il rogo si è sviluppato intorno alle 3.30 di notte all’interno di una villetta di due piani al civico 156 di Alzaia Naviglio Grande a Milano. I vigili del fuoco, dopo aver domato e spento le fiamme, hanno ritrovato i corpi di un uomo e una donna di 29 e 27 anni, deceduti per l’intossicazione da fumo e per le ustioni riportate. A salvarsi è stata invece una terza persona, 59enne parente della donna, che non avrebbe nemmeno bisogno di cure mediche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe divampato dal sottotetto, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sebbene siano ancora da confermare, le prime ipotesi ricondurrebbero le fiamme ad un corto circuito che ha fatto partire l’incendio dal secondo piano della villetta, divampato poi anche al piano terra dove la coppia stava dormendo.

(Credits immagine di copertina: Foto generica di un mezzo dei Vigili del Fuoco archivio Ansa)