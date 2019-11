Tremenda esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto, 5 morti

A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, si è verificato un terribile episodio di cronaca. Una fabbrica di fuochi d’artificio è esplosa, mentre si trovavano all’interno quattro persone di una ditta esterna e la moglie del proprietario. Le vittime accertate dopo l’esplosione avvenuta intorno alle 17 sono 5. Altre due persone sono state trasportate, in gravi condizioni, presso gli ospedali di Catania e di Palermo, nei centri per grandi ustionati.

Fabbrica esplosa nel Messinese: la famiglia Costa coinvolta nell’incendio

Stando a quanto raccolto dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, l’incidente si sarebbe verificato in un’area rurale, nei pressi della località Femmina Morta (via salita I del Carmine). Ignote le cause che hanno portato all’esplosione. Gli abitanti hanno sentito due forti boati susseguirsi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.

La ditta di fuochi d’artificio era di proprietà della famiglia Costa: proprio quest’ultimo nucleo familiare è stato colpito dalla tragedia, con i proprietari e i loro stretti collaboratori che sono rimasti all’interno della fabbrica al momento dell’esplosione. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di domare l’incendio, mentre diverse persone – tra cui gli amici e i parenti della famiglia Costa – sono intervenuti sul posto.

La ditta di fuochi d’artificio della Famiglia Costa, proprio nel corso del 2019, aveva compiuto il decimo anno di attività e aveva organizzato una festa, con tutta la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nel mese di ottobre. Non sarebbe il primo episodio del genere nell’area: anche vent’anni fa si è verificata un’esplosione simile. Ma questa volta, il bilancio è un vero e proprio bollettino di guerra.

FOTO dall’account Facebook di 24live.it – Barcellona News