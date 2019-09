Grave incendio alla fabbrica chimica Lubrizol di Rouen | VIDEO

Impressionanti le immagini che arrivano da Rouen, una cittadina francese all’interno della quale è espolsa una fabbrica di prodotti chimici. Nella notte del 26 settembre, infatti, ha preso fuoco l’impianto della ditta Lubrizol, che si trova nella città francese della Normandia. L’impianto è catalogato in base alla direttiva europea Seveso, pertanto si tratta di uno snodo industriale ad alto rischio. Per questo motivo, il fatto che si stia sprigionando dal suo interno una densa nube nera con potenziali sostanze tossiche all’interno preoccupa, e non poco, non soltanto la popolazione locale.

Incendio Rouen, le immagini dell’esplosione | VIDEO

VIDÉO : les bruits impressionnants des explosions alors qu’un incendie est en cours dans l’usine Seveso Lubrizol à Rouen. Pas de victimes mais un énorme panache de fumée noire pic.twitter.com/RwVEPsgwJn — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) September 26, 2019

L’incendio è avvenuto alle 3 di notte, in un orario in cui – fortunatamente – l’impianto non viaggiava a pieno regime. Stando alle prime indiscrezioni arrivate dalla polizia locale, al momento non si registrerebbero vittime. Ma il problema più grave sarà dato dalle conseguenze dell’esplosione, con le sostanze tossiche che si starebbero diffondendo nell’aria di Rouen.

Le contromisure per l’incendio Rouen

Al momento, i vigili del fuoco – 130 accorsi sul posto con le tecnologie più avanzate per far fronte a un’emergenza del genere – stanno effettuando le operazioni di soccorso e stanno cercando di mettere in sicurezza l’impianto. Tuttavia, per precauzione, le scuole di ogni ordine e grado di Rouen e dintorni saranno chiuse nella giornata di oggi.

L’esplosione ha allertato i residenti, che già dalle prime ore di questa mattina hanno postato in rete i video che hanno girato con i propri smartphone:

Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv — Lau’ (@Lau_dwle) September 26, 2019

Les explosions se succèdent. Des débris enflammés s’envolent. il en retombe jusqu’au milieu du Pont Flaubert où je me trouve. #lubrizol #rouen pic.twitter.com/vAwtxxnApm — Sébastien Bailly (@sbailly) September 26, 2019

Incendio Rouen, cos’è e di cosa parla la direttiva Seveso

La direttiva Seveso che viene citata dagli organi di stampa è un atto dell’Unione Europea che invitava gli stati membri a dotarsi di politiche comuni relativamente agli impianti a rischio. Ciascun Paese dell’Unione Europea deve fornire un elenco di questi siti sensibili, controllare le aree urbane intorno a questi ultimi e dotarsi di uno speciale piano di emergenza in situazioni di crisi come quella che sta caratterizzando la Lubrizol di Rouen.