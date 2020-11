Affari di famiglia: il caso Mattia Feltri-Boldrini

Huffington Post è sempre stata una testata online che ha fatto dell’opinione il proprio punto focale. Una tendenza che si è acuita ancor di più dallo scorso mese di aprile, con il passaggio della direzione editoriale nelle mani di Mattia Feltri, stimato giornalista figlio di Vittorio (ex giornalista, dimessosi dall’ordine nei mesi scorsi). Per questo motivo stride, e non poco, la decisione di non pubblicare l’articolo scritto da Laura Boldrini (che ha un blog personale proprio all’interno del sito del gruppo Gedi) in cui si faceva riferimento anche ad alcune uscite fuori luogo dell’editorialista di Libero. Affari di famiglia, dunque: non è il titolo di un programma in onda su Cielo, ma quel che è accaduto nello scontro Mattia Feltri-Boldrini.

La deputata del Pd ha parlato di censura. Aveva scritto e inviato un articolo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dunque mercoledì 25 novembre. In un passaggio del suo pezzo, Laura Boldrini ha fatto riferimento anche all’editoriale scritto da Vittorio Feltri sul caso Genovese, quello in cui ha definito ‘ingenua’ la giovane stuprata da Alberto Genovese. Una critica, come le tante che sono piovute sulla testa dell’ex giornalista per quell’articolo intriso di victim blaming.

Mattia Feltri-Boldrini, perché il direttore di Huffington Post sbaglia

Ovviamente si comprende la difficoltà di Mattia Feltri nel pubblicare sulla testata che dirige (che dirige, quindi non di sua proprietà) un articolo in cui compare un passaggio che fa riferimento – in modo critico – al padre. Ma quello è il diritto di opinione, in special modo quando si tratta della galassia di blog che fanno parte dello stesso sito di informazione. E nella sua replica a Laura Boldrini, i temi e i modi sono sbagliati, soprattutto quando scrive: «Oltretutto l’onorevole Boldrini, come altri, su HuffPost cura il suo blog. Quindi è un’ospite. E gli ospiti, in casa d’altri, devono sapere come comportarsi».

Affari di Famiglia

E qui entrano in ballo gli affari di famiglia. Perché nella querelle Mattia Feltri-Boldrini il tema principale è quello. Ma l’Huffington Post, che oltre a fornire notizie quotidiane offre anche tantissimi spunti di riflessione (e non unidirezionali, anzi) non può prendere posizione contro le parole di Vittorio Feltri. Per motivi di opportunità. È esagerato parlare di censura? Forse, ma qui si palesa un sottobosco che impedisce lucida trasparenza.

(foto di copertina: da profili social di Mattia Feltri e Laura Boldrini + estratto articolo su Huffington Post Italia)