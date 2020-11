La bufala di Conte e degli abbracci con la Gruber prima della puntata del 23 novembre

Vi avevamo già avvisato quando abbiamo parlato dell’intervento di Giuseppe Conte nel corso della trasmissione Otto e Mezzo andata in onda lunedì 23 novembre 2020. Il presidente del Consiglio era già stato da Lilli Gruber a gennaio, prima dell’inizio della pandemia, prima ancora che fosse proclamato lo stato d’emergenza in Italia. La data dell’ospitata originaria era stata il 28 gennaio 2020. È vero che sembra una vita fa, ma è bene ricordare che – a quell’epoca – ci si poteva ancora stringere la mano, ci si poteva abbracciare e non si indossavano le mascherine.

LEGGI ANCHE > Ecco quanto prende esattamente Giuseppe Conte all’anno

Conte abbraccia Gruber, la teoria del complotto

Non che il coronavirus non circolasse, anzi. Possibile che in Italia già a gennaio alcuni casi si fossero già diffusi in alcune aree, ma a livello normativo non c’erano ancora stati i Dpcm degli obblighi e del distanziamento sociale. Nemmeno avevamo ancora contezza della reale pericolosità del virus, non per miopia politica, ma per assenza di informazioni da parte della comunità scientifica.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è andato poi nuovamente da Lilli Gruber il 23 novembre, in condizioni completamente diverse. Il premier è stato criticato per qualche colpo di tosse di troppo durante la trasmissione, frutto – secondo la versione ufficiale di Palazzo Chigi – di un abbassamento della voce e di una infiammazione alle corde vocali che ciclicamente capita al presidente del Consiglio con l’approssimarsi della stagione invernale.

Conte abbraccia Gruber, dove sta la bufala

Sul web, tuttavia, circola una sua foto con un dietro le quinte particolarmente affettuoso da Lilli Gruber: baci, abbracci e nessuna mascherina indossata. È bastata questa foto per far gridare allo scandalo, al complotto e al negazionismo della pandemia: i potenti del Paese si fanno beffe delle regole che loro stessi impongono agli italiani. È la sintesi del messaggio che sta circolando su diversi account sovranisti.

Gira una foto di Gruber e Conte senza mascherina. È di gennaio 2020. Chi la diffonde se non i soliti qazzari tipo @adrywebber pic.twitter.com/Ymy1iLZ0Qo — RadioSilvana QQ7Te (@radiosilvana) November 26, 2020

Cosa c’è di sbagliato? Ricordate la puntata che vi abbiamo citato a inizio pezzo? La foto risale a quel momento dell’anno. Lo dimostrano i vestiti dei protagonisti degli scatti e gli articoli (tra cui quello di Dagospia) che hanno documentato, all’epoca dei fatti, l’incontro tra Conte e Lilli Gruber.