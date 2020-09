Manuela Arcuri: «La mia relazione con Garko è stata breve, ma vera»

È stata tirata in ballo dopo il coming out, in diretta al Grande Fratelli Vip, di Gabriel Garko. Ora Manuela Arcuri parla di quella sua relazione con l’attore torinese e del caso che ha sollevato alcune polemiche dopo alcune presunte rivelazioni sull’agenzia di Alberto Tarallo, accusata di essere una sorta di setta. L’attrice laziale respinge al mittente tutte le accuse mosse all’autore televisivo e sottolinea come non si possa gettare fango su una persona che ha aiutato molte persone a entrare nel mondo dello spettacolo e a fare successo. Quella di Manuela Arcuri su Ares gate è una sorta di sentenza.

LEGGI ANCHE > Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: dallo stereotipo etero anni Novanta alla rivendicazione della propria identità

Dopo lo scambio di vedute tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip, è nato il cosiddetto Ares Gate. Secondo i due, infatti, l’agenzia di Alberto Tarallo rappresenterebbe una vera e propria setta fatta di plagi nei confronti di chi ne faceva parte. Sono stati citati alcuni casi (soprattutto sui social) in cui si è parlato di relazioni fittizie e della morte di Teodosio Losito (scomparso nel 2019), compagno dello stesso autore televisivo e titolare dell’agenzia. Manuela Arcuri su Ares Gate, però, sembra avere le idee molto chiare.

Manuela Arcuri su Ares gate e il fidanzamento con Gabriel Garko

Prima di tutto parla della sua relazione sentimentale che l’ha vista legata, per poco tempo, a Gabriel Garko: «Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa». E sul suo coming out in diretta: «Sono contenta che ora sia un uomo più felice. Sono contenta se si sente più libero, magari lo avesse fatto prima». La loro storia, dunque, era reale. Questo è quanto sostiene l’attrice di Anagni.

Le voci sulla setta

Nella stessa intervista a Dagospia, Manuela Arcuri su Ares gate smentisce in toto le voci che si sono rincorse. Anzi, accusa chi ha messo in giro queste notizie – sempre dall’interno della Casa di Cinecittà, con riverberi anche all’esterno – di aver sputato sul piatto in cui hanno mangiato per anni. L’attrice sottolinea come non le sia mai stato chiesto di mentire sulla sua età e tantomeno di inscenare relazioni sentimentali fittizie. Poi la sentenza finale: «Finché c’era il lavoro era tutto rose e fiori, c’erano i soldi. Crollato lui è facile voltargli le spalle».

(foto di copertina: da Instagram)