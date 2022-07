Un’altra novità in arrivo da Instagram. La piattaforma sta testando un cambiamento che trasforma i post con i video in Reels. La società (come riporta TechCrunch) ha confermato che la modifica, attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati in tutto il mondo, fa parte del piano di Instagram per semplificare i video sull’app.

L’ultima trovata di Instagram: trasformare i post con i video in Reels

Che per Instagram i Reels stiano diventando sempre più importanti è ormai una realtà assodata. «Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram», ha detto un portavoce di Meta in un’e-mail. Ma in cosa consiste questo cambiamento? Uno screenshot pubblicato su Twitter dal social media consultant Matt Navarra mostra che le persone che fanno parte del test vedranno un messaggio con scritto «i post video sono ora condivisi come Reels». Questo significa che se l’utente ha un profilo pubblico, il video trasformato in Reel potrà essere visto da chiunque. Inoltre tutti potranno utilizzare l’audio originale per creare un proprio Reel. Se l’account è impostato su privato, il Reel sarà visibile solo ai follower. Una volta che il Reel è postato, inoltre, chiunque potrà crearci un remix (sempre se l’account è pubblico). Sarà comunque sempre possibile impedire alle persone di remixare i i propri Reels nelle impostazioni dell’account. Come per tutti i test, non è detto che Instagram apporti questo cambiamento. Ma se lo farà, sarà l’ennesima prova della svolta della piattaforma, sempre più concentrata sui video. D’altronde, come ha detto il capo di Instagram Adam Mosseri, Instagram «non è più un’app per la sola condivisione di foto».

I video brevi sono in crescita

Ad aprile Meta ha annunciato che i Reels sono effettivamente in crescita. In occasione della sua chiamata sugli utili del primo trimestre del 2022, la società ha fatto sapere che la sua funzione video brevi «Reels», rivale di TikTok, ora rappresenterebbe più del 20% del tempo che gli iscritti trascorrono su Instagram. I video, in generale, rappresentano il 50% del tempo che le persone trascorrono su Facebook. Meta ha anche annunciato che introdurrà la sua Reels Api su diversi endpoint su Instagram per gli sviluppatori. Il supporto per Reels verrà aggiunto alle API per la visualizzazione di base, la scoperta di attività commerciali, la moderazione dei commenti , la pubblicazione di contenuti, la ricerca di hashtag, approfondimenti, menzioni e promozione.