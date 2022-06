Meta ha annunciato che introdurrà la sua Reels Api su diversi endpoint su Instagram per gli sviluppatori. Il supporto per Reels verrà aggiunto alle API per la visualizzazione di base, la scoperta di attività commerciali, la moderazione dei commenti , la pubblicazione di contenuti, la ricerca di hashtag, approfondimenti, menzioni e promozione. I Reels sono, infatti, diventati per Meta una vera priorità: basti pensare che ora occupa più del 20% del tempo che le persone trascorrono su Instagram. Le API (Application Programming Interfaces), che sono interfacce che permettono alle applicazioni di comunicare con altre applicazioni, consentiranno agli sviluppatori di rispondere ai commenti, eliminarli, nasconderli o mostrarli, disabilitarli e abilitarli su Reels.

Instagram aprirà la sua Api Reels agli sviluppatori

«A partire dal 28 giugno inizieremo a presentare Reels a diversi endpoint sulla piattaforma Instagram», ha affermato la società in un post sul suo blog. «Cerchiamo sempre di migliorare le nostre esperienze di pubblicazione e di consumo di contenuti, indipendentemente dal fatto che le persone utilizzino Instagram in modo nativo o tramite terze parti. Dopo aver costantemente sentito dalla nostra comunità di sviluppatori che Reels è una priorità assoluta, siamo entusiasti di presentarla a una serie di endpoint con cui potresti già avere familiarità». Circa il 25% degli account di Instagram avrà, dunque, accesso a tutte le API di Reels, che verranno distribuite gradualmente al 100% degli utenti entro il 6 luglio.

Il miglioramento dell’API sarà disponibile per la versione corrente e tutte le versioni precedenti dell’API di Instagram Graph, che consente agli sviluppatori di collegare la propria app alle caratteristiche e funzionalità di Instagram. Meta afferma che Reels diventerà automaticamente disponibile per gli sviluppatori che hanno già accesso alle API applicabili. L’API Instagram Graph consente agli utenti dell’app di accedere ai dati negli account business e creator di Instagram. Può essere usata per ottenere e pubblicare contenuti multimediali, gestire e rispondere ai commenti sui propri contenuti multimediali, identificare i contenuti multimediali in cui si è stati menzionati da altri utenti Instagram, trovare contenuti multimediali con hashtag e ottenere metadati e metriche di base su altri account business e creator di Instagram.