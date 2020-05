Anche Lucia Azzolina finisce sotto scorta

All’elenco dei rappresentanti delle istituzioni finiti sotto tutela si aggiunge anche il nome della ministra dell’Istruzione. Lucia Azzolina sotto scorta dopo le minacce ricevute nelle ultime settimane. Ad annunciarlo è stato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, in una nota. Ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, oggi anche Attilio Fontana. Il clima in Italia sembra essere tutto tranne che mite. Per questo motivo si è deciso si aumentare le misure di sicurezza agli esponenti che hanno ricevuto numerosi messaggi minatori.

«Sulla scuola si è venuto a creare un clima intollerabile, che poteva e doveva essere evitato – scrive Vito Crimi in una nota -. Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 Stelle». Il tema dell’Istruzione è stato al centro del dibattito fin dalle prime settimane successive all’inizio dell’emergenza sanitaria. Dalle riaperture (che arriveranno a settembre), fino agli esami di Terza Media e di Maturità.

Lucia Azzolina sotto scorta dopo aver ricevuto minacce

«Agli attacchi e provocazioni strumentali nei suoi confronti, recentemente si sono aggiunti inaccettabili insulti sessisti e minacce, anche da parte di presunti insegnanti – prosegue Vito Crimi -. Lucia Azzolina è un ministro competente e coraggioso, andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola italiana». Non è chiaro se la decisione di porre Lucia Azzolina sotto scorta – con gli uomini della Guardia di Finanza che l’accompagneranno nel corso delle prossime settimane – sia arrivata dopo alcune minacce arrivate sui canali social, oppure per altri messaggi ricevuti in forma privata. Sta di fatto che nel giro di due giorni si stanno moltiplicando le segnalazioni di un clima d’odio insostenibile.

