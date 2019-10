Lucia Annunziata si commuove mentre legge in diretta dell’assassinio di Hevrin Khalaf

La conduttrice di Mezz'ora in più si è commossa in studio

La conosciamo come giornalista inscalfibile, come persona che ha avuto sempre uno sguardo molto critico e senza cedimenti sulla realtà che andava a raccontare. Invece ieri si è vista una Lucia Annuziata commossa nel corso di Mezz’ora in più, il suo programma che va in onda la domenica pomeriggio su Raitre. La giornalista ha letto in diretta le agenzie sulla morte di Hevrin Khalaf, l’attivista per i diritti delle donne e leader de partito Futuro Siriano.

Lucia Annunziata commossa mentre legge dell’assassioni di Hevrin Khalaf

La donna, come è noto, aveva 35 anni ed è stata barbaramente violentata sull’autostrada M4, verso Qamishlo, controllata dai miliziani di Ahrar al-Sharqiya, un gruppo jihadista vicino ad al-Qaeda che adesso combatte accanto e per conto dell’esercito turco di Recep Tayyp Erdogan. Le immagini del suo corpo senza vita sono state diffuse sui social network, quasi a voler mostrare l’orrore di quanto sta accadendo nel nord della Siria, in seguito a questa invasione dell’esercito della Turchia, iniziata con i bombardamenti sul popolo curdo che presidiava quell’area, argine alla diffusione dello Stato Islamico.

“Scusate la commozione ma questa storia dei curdi è veramente insopportabile”. Lucia Annunziata sulla uccisione della paladina delle donne curde Hevrin #Khalaf #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/0dpDPJx4hl — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) October 13, 2019

Lucia Annunziata commossa: «Questa storia dei curdi è insopportabile»

Lucia Annunziata non ha saputo trattenere le lacrime quando ha letto le agenzie che parlavano di Hevrin Khalaf, chiedendo anche scusa ai telespettatori per quel suo momento di intensa commozione. Una Lucia Annunziata inedita che ha affermato: «Scusate un po’ di commozione, ma questa storia dei curdi è insopportabile».

(Lucia Annunziata commossa – screenshot dalla trasmissione di Raitre Mezz’ora in più del 13 ottobre 2019)