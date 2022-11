Se Twitter ha licenziato via mail, oggi Meta procede con le telefonate

Prima è toccato a Twitter, col giorno X che è stato annunciato – tra attese di mail per chi è salvo sull’account aziendale e mail per chi è stato licenziato su quello personale – e una causa collettiva contro l’azienda. Ora tocca a Meta che, da quando è entrato in attività, si è trovato per la prima volta ad annunciare licenziamenti di massa. A dare l’anticipazione era stato il Wall Street Journal, che ha parlato – entro la giornata di oggi – di licenziamenti Facebook. Arrivato il giorno, sono migliaia le persone in attesa della possibile, fatidica chiamata dopo la conferma del taglio personale fatta ai dirigenti da Mark Zuckerberg.

Licenziamenti Facebook, le chiamate per migliaia in arrivo in giornata

Il capo di Meta ha confermato la situazione ai dirigenti, si è preso la responsabilità della gestione sbagliata nell’ambito della crescita della società e dovrebbe lasciare a casa i dipendenti nel corso della mattinata di oggi. Il problema sarebbe stato l’eccessivo ottimismo sulla crescita di Facebook, sovrastimata, che avrebbe portato all’assunzione di un quantitativo eccessivo di organico. La conferma la si trova sempre nella pagine del Wall Street Journal, data a centinaia di dirigenti il giorno prima dal fondatore della società. Dopo anni e anni di crescita esponenziale, il settore Big Tech in Usa dà segni di cedimento con tagli importanti dell’organico.

Quali sono i problemi che hanno portato Meta a una scelta così drastica e che riguarda – potenzialmente – la vita di decine di migliaia di persone? Il calo è fisiologico, dopo tanti anni, e si sente sicuramente di più dopo il ritorno alla vita in seguito alla pandemia; c’è poi la concorrenza con TikTok, che si sta dimostrando un osso duro e che sia Facebook che Instagram sembrano sempre inseguire e mai anticipare; c’è l’ingresso nel Metaverso che richiede moltissimi investimenti.

Il Wall Street Journal, tra le sue pagine, parla di tagli che «toccheranno molte migliaia di dipendenti e saranno probabilmente i più grandi dell’anno fino ad oggi nel settore tecnologico». Cosa tocca a chi viene licenziato? Secondo il capo delle risorse umane di Meta, Lori Goler, almeno quattro mesi di stipendio e il titolo di fine rapporto.