Amazon ha lanciato in India l’abbonamento a Prime Video più economico nel Paese

Amazon ha appena annunciato il lancio di un abbonamento annuale alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video più economico rispetto a quelli proposti solitamente da Amazon e dalle altre aziende che offrono servizi di streaming. Si tratta dell’abbonamento chiamato “Piano Prime Video Mobile Edition” ed è il nuovo abbonamento disponibile in India a 599 rupie indiane, pari a circa 7,2 dollari all’anno.

Il nuovo abbonamento a Amazon Prime Video è il meno costoso in assoluto in India

Gli utenti in India possono abbonarsi tramite l’app di Amazon Prime Video per dispositivi con sistema operativo Android o sul sito Web di Amazon Prime Video. Sembra infatti che per il momento il piano non sia ancora disponibile per gli utenti iOS. Il nuovo piano è stato «Creato appositamente per un Paese mobile first come l’India», ha affermato Amazon in un comunicato stampa condiviso con il sito Web di news Android Authority. Questo significa che in India gli utenti accedono a Internet perlopiù attraverso gli smartphone e la proposta di Amazon risponde a questa tendenza. «Prime Video Mobile Edition è un passo importante per rendere l’intrattenimento premium in tutte le lingue onnipresente proprio come gli smartphone nel Paese», ha affermato inoltre Amazon.

Il piano è studiato appositamente per essere utilizzato su dispositivi mobili, tra cui gli smartphone appunto, e gli utenti che decidono di sottoscrivere l’abbonamento saranno limitati a guardare lo streaming di serie TV, film e altri contenuti in qualità SD, che sta per Standard Definition. Anche con l’abbonamento a questo piano è possibile scaricare i contenuti per la visualizzazione degli stessi in modalità offline. Un’altra restrizione del nuovo piano è che sarà possibile utilizzarlo su un solo dispositivo, quindi non è possibile condividere questo abbonamento con altri utenti, come familiari o amici, come accade solitamente per i piani più costosi e che consentono l’utilizzo dell’abbonamento su più dispositivi contemporaneamente.