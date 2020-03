Continuano i cambiamenti relativi alla programmazione televisiva, ma qualcuno riesce a resistere alla sospensione come nel caso de “L’Eredità“. Il popolare game show preserale di Rai 1 continuerà le proprie registrazione, rispettando in modo scrupoloso le direttive del decreto valido fino al prossimo 3 aprile. Dopo la sospensione delle registrazioni dei Soliti Ignoti e lo stop discusso di Porta a porta a seguito della positività di Nicola Zingaretti che era stato ospite lo scorso 4 marzo, l’Eredità ha deciso di andare avanti ma senza la presenza delle storiche professoresse che accompagnano quotidianamente il conduttore Flavio Insinna.

Dunque niente L’Eredità per le professoresse Caterina Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani, che hanno deciso di non presentarsi presso gli studi Rai per motivi di sicurezza preferendo restare a casa. La spiegazione l’ha data proprio Ginevra Pisani sul suo profilo Instagram, precisando come la società produttrice Magnolia ha subito avallato la loro presa di posizione e favorito il rientro delle ragazze presso il loro domicilio:

“Tutte le mattine vado a Napoli Centrale e prendo il treno per recarmi agli studi Rai Dear per le registrazioni de L’Eredità. Una volta giunta lì ieri mattina ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo”.

Staremo a vedere se L’Eredità continuerà a registrare senza pubblico e con solo i concorrenti fino al prossimo 3 aprile, oppure se arriverà la sospensione nei prossimi giorni.