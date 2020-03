La sperimentazione con il Tocilizumab e la speranza di una cura per il Covid-19

C’è una speranza, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi perché i risultati non sono definitivi e sono stati rilevati solamente su uno stretto campione. Ad aprire uno spiraglio di luce sono state l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Istituto dei tumori di Napoli che hanno parlato dei primi esiti della somministrazione di Tocilizumab su due pazienti ricoverati all’Ospedale Cotugno, risultati positivi al Covid-19. Dopo poche ore da quella cura sperimentale ci sono stati leggeri segni di miglioramento. La storia, però, insegna a non esultare troppo presto.

Il Tocilizumab è un farmaco, senza etichetta, che viene utilizzato – come prassi – nella cura dei pazienti che soffrono di artrite reumatoide. Le prime sperimentazioni per la cura del Covid-19 erano state fatte nelle scorse settimane in Cina su 21 pazienti e ora, da sabato 7 marzo, questo tentativo è stato fatto anche su due persone ricoverate all’Ospedale Cotugno di Napoli.

Tocilizumab e la possibile cura per il Covid-19

«Già a distanza di 24 ore dall’infusione, sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che presentava un quadro clinico più severo», fanno sapere in un comunicato i medici dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Dal momento della somministrazione di Tocilizumab, sono passati quasi due giorni. Ora le condizioni delle due persone, ricoverate e con uno stato di salute abbastanza deficitario, sono costantemente sotto controllo del personale medico.

L’attesa per i risultati più concreti

Qualsiasi miglioramento, infatti, potrebbe dare il via a una sperimentazione su più vasta scala. Come detto, non è i caso di farsi prendere da facili entusiasmi. Il percorso per garantire la reale efficacia di Tocilizumab è ancora lungo, ma lo spiraglio di luce che arriva da Napoli potrebbe essere la buona notizia tanto attesa da qualche settimana a questa parte.

