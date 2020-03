Amadeus è stato uno dei primi a partecipare alla campagna spontanea #iorestoacasa e ora anche il suo programma I Soliti Ignoti è fermato dal coronavirus. In base alla nuova ordinanza governativa infatti è proibito lo spostamento da tutta Italia, diventata ora zona protetta, pertanto il programma non può raccogliere le identità essenziali per lo svolgimento del format. I Soliti Ignoti è il secondo programma Rai dopo la Corrida ad essere stato sospeso per l’emergenza coronavirus, mentre peggio è andata a Mediaset: il biscione ha già dovuto fermare Domenica Live, Verissimo e #CR4, oltre a Quarta Repubblica il cui conduttore Nicola Porro è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

La notizia dello stop de I Soliti Ignoti è particolarmente triste per il pubblico televisivo, poiché il programma condotto da Amadeus sarebbe stato anche un compagno per i cittadini che sono a casa. Già a inizio marzo il game di Amadeus aveva avuto “48 ore di difficoltà” nel trovare un numero sufficiente di identità, dato che le regioni del nord erano state messe in quarantena limitando gli spostamenti di diversi comuni. Sembrerebbero confermate invece le registrazioni de L’Eredità presso gli Studi Dear, ma anche qui si aspettano conferme.