L’ennesimo fuori onda di RaiSport che alimenta polemiche

Non è la prima volta che capita e – come al solito – quando succede le polemiche si alimentano in continuazione. Un fuori onda Raisport ha alimentato le polemiche del post partita tra Atalanta e Juventus, match di finale della Coppa Italia 2021. La Juventus, alla fine, ha battuto i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, ma non senza una macchia arbitrale sul match: prima del gol della Juventus c’è stato un fallo di Quadrado su Gosens non sanzionato. L’azione è andata avanti e ha portato alla rete bianconera. Durante la telecronaca, i giornalisti della Rai hanno analizzato l’episodio, anticipando eventuali polemiche e discussioni del giorno dopo sull’arbitraggio. Ma non sono state prese posizioni nette. Questo viene rimproverato dal web, soprattutto dopo che si è diffuso il video di un fuori onda di Raisport che è stato trasmesso per sbaglio in chiusura del collegamento dal Mapei Stadium.

Fuori onda Raisport, su cosa si basano le polemiche

Il contesto del fuori onda, in realtà, non è chiarissimo. Dunque, le frasi di accusa sui social network sono spesso immotivate. Qui quello che è accaduto:

Nel fuori onda si sente la voce di Bruno Gentili che dice: «Quella scivolata susciterà qualche polemica». Un’altra voce controbatte: «Beh, ma quello non è fallo». Poi – non è chiaro se sia la stessa persona o una terza persona – si ribadisce: «Per me non è fallo». La voce di Bruno Gentili, poi, chiarisce ulteriormente: «No, infatti: stavamo parlando con Massimiliano. Secondo me c’era un po’ di foga eccessiva». Insomma, un dibattito a telecamere spente che – qualche tifoso convinto dell’azione fallosa di Quadrado – ha interpretato come un eccesso di parzialità.

La polemica sui social network – dove l’hashtag #VergognaRaiSport ha spopolato sin dalla serata di ieri – sembra essere eccessiva. L’unico appunto va fatto alla Rai, troppo leggera nel chiudere i collegamenti con ritardo o troppo rapida nell’aprire i microfoni. Era successo con Pioli, allenatore del Milan, era successo con Tatarusanu (si sentivano alcune risate dallo studio). Errare sarà anche umano, ma perseverare è diabolico.