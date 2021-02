Le scuse, in diretta, di Tiziano Pieri dopo aver detto che l’Inter rischiava la sconfitta a tavolino

Quel che accadde solo qualche settimana fa in Coppa Italia, con la Roma sconfitta a tavolino contro lo Spezia (anche se la vittoria dei liguri per 2-4 era già stata sentenziata dal campo dopo i tempi supplementari), sembra aver lasciato una ferita aperta nella narrazione sportiva, con la caccia all’errore anche quando non c’è. Come accaduto nel pomeriggio di domenica 21 febbraio su RaiSport: durante la diretta de La Giostra del Gol, il moviolista Tiziano Pieri aveva parlato di possibile sconfitta a tavolino dell’Inter contro il Milan. Il motivo? Aver fatto cinque sostituzioni (come lecito), ma avendo utilizzato uno slot in più (non lecito). Ma le cose sono andate diversamente e, poco dopo (sia in diretta che sui social), l’ex arbitro ha chiesto scusa.

Questo è quel che Tiziano Pieri, ex arbitro e ora moviolista (o VARista, come si definisce lui stesso su Twitter), aveva detto a caldo commentando il numero di sostituzioni (e slot) dell’Inter durante il derby di Milano (vinto dai nerazzurri con un netto 3-0).

Insomma, secondo il tabellino che l’ex direttore di gara ha commentato, l’Inter sarebbe incappata in un errore ‘stile Roma’: aver utilizzato uno slot in più (non consentito) per le sue cinque sostituzioni. In realtà non è andato così, come si può vedere dal resoconto (in diretta) pubblicato da Flashscore.it.

Tiziano Pieri, le scuse in diretta (e via social) dopo l’errore post derby di Milano

L’Inter, dunque, ha effettuato le prime tre sostituzioni nello slot del 78′, la quarta all’83’ e la quinta (e ultima) all’86’. Quindi, come prevedono le norme attuali, cinque sostituzioni sfruttando i tre slot concessi (il regolamento ne prevede anche un quarto, ma solo in caso di avvicendamenti all’intervallo tra primo e secondo tempo, e questo non è stato il caso). Insomma, un errore ammesso, poi, sia in diretta che via social dallo stesso Tiziano Pieri.

Oggi pomeriggio durante la trasmissione @LAGIOSTRADELGOL ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell’Inter.



Mi scuso per l’errore.#MilanInter@RaiSport pic.twitter.com/nlY5PI5tCo — Tiziano Pieri (@t_pieri) February 21, 2021

L’ex direttore di gara, ora moviolista in quel della Rai, aveva letto un tabellino che riportava, in modo errato, i minuti delle sostituzioni suddivise in quattro slot. Fosse stato vero, i nerazzurri – visto anche il precedente della Roma in Coppa Italia contro lo Spezia – avrebbero perso la partita a tavolino. Ma, ovviamente, non è andata così e l’Inter si è portata a casa i tre punti nel derby della Madonnina, staccando i rossoneri in classifica e consolidando il primo posto in classifica.