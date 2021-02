La mini-jungla televisiva per vedere i prossimi tre anni di Champions League

La notizia era nell’aria ed è stata confermata dai vertici di Sky nella giornata di sabato 6 febbraio: la maggior parte dei match di Champions League (per il triennio 2021-2024) saranno trasmessi in diretta – e in esclusiva, per il momento – dal colosso televisivo satellitare. La maggior parte, non tutti: 121 partite sulle 137 in programma ogni anni. Le altre 16, infatti, saranno trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video che a metà dicembre dello scorso anno si era già assicurata i diritti tv Champions League per trasmettere in esclusiva (e in streaming) il miglior match del mercoledì.

Insomma, come già accade – anche se in maniera più vasta e con dinamiche leggermente differenti – per la Serie A, anche la massima competizione europea per club non sarà trasmessa su un’unica piattaforma e per vedere tutte le partite del triennio 2021-2024 occorrerà avere un doppio abbonamento: il primo con Sky, il secondo (anche se connesso ad altri servizi della piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos) con Amazon Prime Video. E, per il momento, parliamo di trasmissione esclusiva delle immagini. Nel mercante in fiera dei diritti tv Champions, infatti, a breve potrebbe entrare anche Mediaset, ma con modalità differenti: come accaduto già negli ultimi anni, il Biscione potrebbe trovare un accordo con Sky per trasmettere in chiaro uno dei match del martedì sera. Ma la situazione, in questo caso, è ancora in divenire.

Diritti tv Champions League, come sarà il prossimi triennio

Nella giornata di sabato non è stato ufficializzato solamente l’accordo sui diritti tv relativi alla massima competizione europea per club. Sky Sport si è anche assicurata la trasmissione in esclusiva (ancora non è chiaro se, come accade già oggi, saranno trasmessi alcuni eventi in chiaro su Tv8) dei match del prossimo triennio di Europa League. E non solo, la grande novità si chiama UEFA Europa Conference League: si tratta della nuova competizione europea che partirà dalla prossima stagione e vedrà la partecipazione iniziale di 184 squadre. Le regole per accedere sono diverse in base al Paese (tutto si basa sul famoso ranking). Ma per l’Italia già sappiamo che si qualificherà la squadra classificata al 6° o 7° posto di questa Serie A (dipende dal vincitore della Coppa Italia e dal suo posizionamento finale).