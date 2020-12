Amazon si compra anche la Champions League

Chiuso l'accordo per la trasmissione, in esclusiva, del miglior match del mercoledì a partire dalla prossima stagione europea

Mentre in Italia di ululava alla luna chiedendo un Natale senza Amazon, Jeff Bezos indossava i panni del bomber trovando un accordo per i diritti audiovisivi sulla trasmissione dei match di Champions League. A partire dalla prossima stagione (e fino al 2024, per ora), la migliore partita del mercoledì della massima competizione europea sarà trasmessa – in esclusiva – sulla piattaforma di streaming nota in tutto il mondo. E così anche la Champions League su Amazon rappresenta una svolta epocale per il giro d’affari che circonda il mondo del calcio italiano.

LEGGI ANCHE > La commovente storia del libro su Salvini con le pagine vuote su Amazon

«Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti», si legge in una nota diffusa dal colosso americano. Ed è una notizia che stravolge il mercato dei diritti televisivi in Italia e il comportamento dei tifosi delle squadre italiane.

Champions League su Amazon dalla prossima stagione

Perché nella fase a gironi – visto il format della massima competizione europea di calcio – ci saranno sempre due squadre nostrane impegnate nei match del mercoledì sera. Per questo motivo, a turno, una notevole quantità di supporters dovrà fare lo switch da Sky – titolare dei diritti per la tv – e la piattaforma in streaming. In pratica, dunque, accade cioè che da due stagioni succede con Dazn per tre partite a giornata della nostra Serie A.

Il futuro della Serie A e l’accordo con Sky

Nei giorni scorsi, prima dell’ufficialità della Champions League su Amazon, era stato siglato un accordo tra il colosso di Bezos e Sky: su SkyQ (ma anche su NowTv), infatti, arriva anche la possibilità di collegarsi ad Amazon Prime Video. Una mossa che, alla luce di quanto definito nelle scorse ore, sembra essere propedeutica a questo evento epocale. E l’altro lato della medaglia, ora, potrebbe essere la Serie A, con Amazon che – nel sottobosco – sta puntando all’acquisizione dei diritti.