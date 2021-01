Quel «se non siete capaci di farlo non lo fate» sfuggito a Pioli dopo Inter-Milan

Non si sa a cosa facesse riferimento Stefano Pioli, allenatore del Milan, ma questa frase è stata da lui pronunciata appena prima del collegamento con i microfoni di Rai Sport, credendo di non essere ancora in onda. Qualcosa che avrà visto o che avrà sentito sembrerebbe avergli dato fastidio ma poi, al momento dell’intervista, l’allenatore non ha fatto una piega ed è stato pacato per tutto il tempo dopo l’eliminazione della sua squadra dalla competizione nazionale. Dopo quel «se non siete capaci di farlo non lo fate», quindi, tutto è filato liscio.

Quel match perso nei minuti di recupero

Il rammarico per Stefano Pioli e per il Milan è tanto, come si capisce dalle risposte date in studio a Rai Sport: «Dispiace essere usciti, tenevamo alla competizione», ha esordito Pioli, «La gara ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra molto forte, essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione. La differenza l’ha fatta solo il fatto di essere rimasti in dieci, in undici contro undici era aperta ad ogni risultato e noi eravamo in vantaggio». La grande delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia ci sta tutta e si sente, seppure l’allenatore abbia sottolineato come non sia stato tutto da buttare, parlando già di futuro: «In dieci è diventata ancora più difficile, siamo diventati un po’ ingenui sul fallo del rigore. È stata una buona prestazione, esco da questa sconfitta molto fiducioso sul nostro futuro»,

Pioli sulla rissa Ibrahimovic Lukakau

Su quanto è accaduto tra Ibrahimovic e Lukaku nel corso del primo tempo, l’allenatore ha sottolineato che «​Ibra da gran campione e gran persona quale è ha chiesto scusa perché sa di aver messo in difficoltà la squadra». Sullo scontro «ha influito, la prima ammonizione ha causato l’espulsione. Sono adulti e vaccinati, non so cosa si sono detti, può capitare, bisogna passarci sopra e pensare alla prossima».