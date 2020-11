Zlatan Ibrahimovic sempre più leader del Milan, in campo e fuori. Un leader anche generoso, come dimostrato dal regalo effettuato a tutta la squadra: un nuova Play Station 5, nel giorno del suo lancio mondiale. A svelare il regalo di ‘Babbo Natale’ Ibra è stato Samuel Castillejo, che ha pubblicato una foto e un post sul suo profilo Instagram. I giocatori rossoneri, molti dei quali amanti dei videogiochi, hanno quindi lasciato Milanello con la nuova console della Sony per gentile concessione del fuoriclasse svedese, che a 39 anni sta vivendo un grande momento calcistico.

La Play Station 5, attualmente introvabile sul mercato a causa delle moltissime richieste, presenta un design totalmente rinnovato e novità tecnologiche che portano un salto di qualità importante per grafica e interazione. Sony ha illuminato i monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo per il lancio della nuova Playstation 5. Lo show di luci si è svolto anche in Italia, tra il 18 e il 19 novembre scorsi. Sulla pavimentazione di Piazza San Marco, a Venezia, è andato in scena uno spettacolo realizzato mediante l’impiego di una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 2400 metri quadri. Lo spettacolo è stato possibile grazie all’installazione di cinque telecamere collocate in punti strategici di straordinario valore artistico, tra i quali il Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell’Orologio.

Il Milan, attualmente primo in classifica, giocherà la prossima partita di Serie A contro il Napoli del grande ex Rino Gattuso. Il match è in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio San Paolo e Ibrahimovic andrà a caccia del nono gol in campionato in sole 6 presenze. Una media davvero invidiabile. In panchina non ci sarà però mister Stefano Pioli, ancora alle prese con la positività da coronavirus. Staremo a vedere se, dopo il regalo di Zlatan Ibrahimovic con un mese d’anticipo rispetto a Natale, i giocatori riusciranno a rimanere concentrati sul campo o se invece la nuovissima Play Station 5 ha avuto un effetto negativo.