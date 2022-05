Negli USA il latte artificiale scarseggia e su Instagram diventano virali le pericolose ricette fai da te degli influencer

Ricette pericolose su Instagram e su altre piattaforme per colmare la carenza di latte artificiale

Secondo Bloomberg, i post di Twitter sul latte artificiale fatto in casa sono cresciuti del 2,1% dalla prima alla seconda settimana di maggio, per raggiungere un totale di 5.000 tweet. Ci sono anche mamme che, disperate per la mancanza di latte artificiale, hanno aperto gruppi Facebook per reperire prodotti per nutrire i propri bambini. Istruzioni su come preparare il latte artificiale a casa si trovano su Twitter, TikTok, Youtube, Facebook ed Instagram, con alcuni post che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni e centinaia di Mi piace. La piattaforma video YouTube ha fatto sapere che i video portati alla luce da Bloomberg, i quali mostravano ricette pericolose, sfidavano le sue politiche sui contenuti dannosi. La piattaforma TikTok ha invece affermato di aver anche eliminato i video che Bloomberg ha evidenziato, mentre Twitter ha dichiarato che i video non hanno violato le sue politiche di disinformazione ma che si sarebbe impegnata a riesaminare le sue pratiche nel tempo. Un portavoce della società madre di Facebook, Meta, ha dichiarato a Bloomberg di aver utilizzato revisori di contenuti esterni per mettere etichette di avvertenza sulla disinformazione in merito alle soluzioni fatte in casa per bambini. Il presidente Joe Biden ha illustrano le misure a maggio per affrontare la carenza di formule e ha invocato il «Defense Production Act» per richiedere ai fornitori di inviare gli ingredienti necessari ai produttori di formule per bambini prima di qualsiasi altro cliente, secondo la recente dichiarazione che parla della mossa della Casa Bianca intitolata: «SCHEDA INFORMATIVA: Il presidente Biden annuncia nuove azioni per affrontare la carenza di alimenti per l’infanzia».

Secondo tale dichiarazione: «Indirizzare le aziende a dare priorità e allocare la produzione di input chiave per il latte artificiale aiuterà ad aumentare la produzione e ad accelerare le catene di approvvigionamento». L’operazione Fly Formula è, dunque, un’altra misura annunciata qualche giorno fa e permetterà al Dipartimento della salute e dei servizi umani e al Dipartimento dell’agricoltura di utilizzare aerei militari per «Prelevare alimenti per lattanti all’estero che soddisfino gli standard di salute e sicurezza degli Stati Uniti, in modo da poter raggiungere gli scaffali dei negozi più velocemente. DOD utilizzerà i suoi contratti con le compagnie di trasporto aereo di merci commerciali, come ha fatto per spostare materiali durante i primi mesi della pandemia di COVID, per trasportare prodotti da impianti di produzione all’estero che hanno soddisfatto gli standard di sicurezza della Food and Drug Administration (FDA)». Le formule provenienti dall’estero, dunque, dovranno soddisfare gli standard di sicurezza della Food and Drug Administration. Robert Ford, amministratore delegato di Abbott, produttore di latte artificiale, sabato ha scritto sul Washington Post che la società aveva «deluso» le famiglie, ma credeva che il ritiro volontario fosse «la cosa giusta da fare». La FDA consiglia ai genitori di non produrre o somministrare latte artificiale ai bimbi poiché non è stato rivisto e potrebbe mancare di nutrienti vitali necessari per sostenere la crescita degli stessi. Un portavoce di YouTube ha dichiarato a Insider: «Rimuoviamo i contenuti che promuovono, vendono o forniscono istruzioni per preparare latte artificiale fatto in casa secondo le nostre politiche Nocive e pericolose . Di conseguenza, abbiamo rimosso i video raccolti da Bloomberg». Meta e TikTok non hanno dichiarato nulla in merito nonostante la richiesta di commento di Insider.