Eleonora Daniele posta su Instagram una foto con la figlia e viene minacciata di morte da un hater

Gli haters sono sempre di più. Tutti prima o poi cadono nelle loro cattiverie. Anche Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, lo scorso gennaio era stata al centro di molte critiche e commenti spiacevoli pieni di odio a causa della sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ora un nuovo hater si è scagliato contro Eleonora Daniele, conduttrice di Rai1, ma in passato lo stesso dramma è stato vissuto da Sabrina Ferilli, Licia Colò, Giada De Blanck e Monica Leofreddi.

Hater contro Eleonora Daniele: ora un 45enne è indagato dalla Procura per minacce e diffamazione

La conduttrice di Rai1 Eleonora Daniele ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto che la ritraggono con la sua famiglia, tra cui una con la figlia minore, che è diventata subito la mira degli haters ovvero dei cd «leoni da tastiera». Non semplici offese, ma anche minacce: l’uomo è ora indagato per minacce e diffamazione. Molti seguaci della conduttrice hanno apprezzato la foto e l’hanno commentata con emoji di cuori e parole positive ma, purtroppo, ci sono stati commenti pieni d’odio e violenza che non sono passati inosservati: «Facciamo una strage, preparati idiota» e, ancora, «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente». Eleonora Daniele ha denunciato l’accaduto, preoccupata per la vita della sua famiglia, e la Procura ha individuato due soggetti che potrebbero essere gli autori di queste frasi minacciose e, dunque, di minacce e diffamazione. Tra i due, il soggetto più coinvolto è un uomo di mezza età, di Napoli, che è stato anche perquisito dalla polizia e che avrebbe iniziato a rivolgere minacce scritte alla conduttrice da fine settembre 2020 utilizzando uno pseudonimo. Dopo la denuncia, la polizia è riuscita ad individuare identità e residenza dell’autore dei commenti offensivi.

Su delega del pm Pierluigi Cipolla, la polizia giudiziaria si è recata presso l’abitazione dell’uomo a Roma e le indagini si stanno concentrando anche sullo stato di salute mentale dell’uomo perché, qualora venisse accertata la sua incapacità di intendere e di volere, il caso potrebbe essere presto archiviato qualora il gip accogliesse la richiesta di archiviazione da parte del pm. La Daniele non è la prima vittima degli haters, infatti, tempo fa anche Ilary Blasi e Sarah Felberbaum sono state colpite da messaggi d’odio provenienti da leoni da tastiera; per quest’ultima, l’autore materiale delle offese era un suo ex fidanzato. Sabrina Ferilli, invece, fu perseguitata da un suo fan, mentre Pupo, anch’egli vittima di odio online, aveva chiesto all’autore delle minacce di morte contro di lui di chiedergli scusa e di non commettere nuovi errori: «Se chiedi scusa ritiro la querela», aveva detto l’artista all’uomo e quest’ultimo fu di parola. Non sono le uniche vittime degli haters, perché anche Giada de Blanck e Licia Colò sono state vittime di violenza online: hanno denunciato chi mandava loro centinaia di lettere chiamandole di continuo. Monica Leofreddi, invece, denunciò un uomo – che poi venne condannato ad un anno e mezzo di reclusione, che per due anni aveva fatto vivere un incubo alla giornalista e conduttrice, rendendole la vita impossibile. Per ora, le indagini sugli haters di Eleonora Daniele sono in corso e, quindi, prossimamente si saprà come si evolverà il caso.

Foto IPP/Gioia Botteghi