Gli influencer chiedono che Instagram faccia di più per tutelarli dagli account falsi che truffano i loro followers

Gli influencer chiedono alla piattaforma Instagram di fare di più per difenderli dalle attività criminose degli account falsi. Gli account falsi dilagano su Instagram e si occupano di copiare vari aspetti degli account reali degli influencer, come le loro foto e le loro storie, rendendo difficoltoso per i followers di questi decifrare quale account dei due sia reale. Gli influencer, poi, non sanno più che fare per tutelare sé ma anche i propri seguaci. Dopo aver segnalato ai propri followers queste truffe per più di un anno, i creators affermano di aver bisogno di un aiuto da parte di Instagram per fermare tutto ciò. Insider ha parlato con 8 creators che pubblicano contenuti su finanza personale, investimenti e criptovaluta, i quali hanno dichiarato che questo è diventato un grosso problema nell’ultimo anno. Questi falsi account Instagram, infatti, utilizzano il loro nome, la loro foto del profilo e loro i contenuti, comprese le foto della propria famiglia, per coinvolgere i followers e indurli a pensare che sia effettivamente l’influencer reale.

Gli influencer hanno dichiarato che il recente aumento degli account falsi ha inciso negativamente sulla loro crescita social, oltre che sul rapporto che hanno con i propri seguaci. Gli stessi hanno aggiunto che desideravano che fosse la piattaforma Instagram a rendere più facili per loro i processi di verifica e segnalazione delle truffe online. Sarah Rosalia (Sarah Finance sul web) ha raccontato ad Insider che, una volta, il suo account Instagram è stato disabilitato per più di una settimana per «fingere di essere qualcun altro», secondo un messaggio sul suo Centro assistenza di Instagram. Il suo account è tornato in suo possesso ora, ma la stessa ha avuto molta difficoltà a mettersi in contatto con Instagram, dichiarando inoltre che nulla di tutto ciò sarebbe successo se fosse stata in grado di ottenere la verifica: «Instagram potrebbe davvero fare un lavoro migliore nell’aiutare», aggiungendo di aver «Richiesto la verifica del segno di spunta molte volte nell’ultimo anno e non me l’hanno data. Sarebbe un modo molto efficace per i follower di sapere che sono davvero io».

Insider ha individuato 20 account su Instagram che si spacciavano per l’influencer che tratta temi di finanza personale Marko Zlatic. Gli account utilizzavano la sua stessa immagine del profilo e un nome utente simile. Così facendo, un account falso è riuscito a raccogliere più di 94.000 followers, mentre un altro più di 35.000 followers: «Segnalare questi account è stato un incubo e cercare di essere verificati è stato un incubo», ha dichiarato Marko, che aggiunge: «Ho fornito il mio passaporto, indirizzo, ad articoli e non mi passare». Marko ha concluso dichiarando: «Penso che il segno di spunta blu sarebbe enorme» e che «Non così cos’altro devo fare come creatore». Questi truffatori non si limitano a copiare gli account degli influencer, ma iniziano anche a seguire i loro followers inviando loro un messaggio dopo che questi iniziano a seguire l’account reale: «Il bot deve avere un codice in cui non appena qualcuno di nuovo mi segue, l’account falso gli invierà un messaggio», ha dichiarato Rose Han, che utilizza il nome utente Investing with Rose: «Gli account copieranno tutto ciò che pubblico, comprese le mie storie, il che è così inquietante». Insider ha trovato 17 account Instagram che fingevano di essere Rosalia. Quest’ultima ha, inoltre, suggerito che il social network potrebbe nascondere l’elenco dei «seguaci per aiutare a risolvere questo problema».