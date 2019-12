I sovranisti che usano (di nuovo) l’anglofono ‘Italexit’

È come una tassa, di quelle inevitabili che si ripresenta ogni qualvolta i politici scatenano un dibattito fondato quasi sul nulla. È il caso Italexit, quell’hashtag che viene ri-propinato sui social (in special modo su Twitter) dai sovranisti quando, secondo loro, accadono eventi che mettono in dubbio la sovranità di uno Stato, nel caso specifico quello italiano. E la colpa di tutto ciò è questo maledetto Mes di cui – si dice – nessuno sapesse nulla anche se, in realtà, il documento era online (e sui social) fin dai primi giorni della scorsa estate.

E dicembre non poteva rimanere non affascinato dal richiamo soave dell’Italexit, con una fronda sovranista che sui social ha rispedito al vertice delle tendenze Twitter (tra martedì 2 e mercoledì 3) quell’hashtag che richiama l’esempio britannico della Brexit che, tra le altre cose (oggettive) non sembra essere la miglior lezione da seguire viste le contraddizioni e in continui rinvii.

Torna il tormentone ItalExit

Ed ecco che migliaia di tweet, questa mattina si sono superate le 10mila unità (anche se alcuni ripetuti dagli stessi account) invitano la sollevazione popolare per chiedere l’uscita dell’Italia dell’Unione Europea, con tanto di abbandono (conseguente) alla moneta unica che caratterizza la UE. E l’esempio britannico è quanto di più sbagliato possibile. Al netto delle legittime critiche al documento sul Meccanismo Europeo di Stabilità (il famoso Mes), occorre ricordare che l’uscita italiana da Bruxelles sarebbe ancor più complicata, anche per via della moneta. In molti, infatti, richiamano il ritorno alla Lira. Un sogno che, tecnicamente, è impossibile e avrebbe effetti devastanti sull’economia del Paese (già a pezzi).

Perché non UscITA?

Tra gli spunti di riflessione, inoltre, c’è anche il fattore linguistico. I sovranisti (quindi quelli che difendono la lingua e le tradizioni del Bel Paese dagli attacchi dei cattivoni europei ed europeisti) che chiedono l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea, utilizzano l’inglese. Italexit per scimmiottare la Brexit. A loro si potrebbe dare un suggerimento, almeno linguistico: se si vuole difendere l’Italia dall’egemonia straniera, iniziamo dalla lingua. UscITA è molto più tricolore e coerente.

