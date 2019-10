Sui social scrivono #Italexit contro la Corte di Strasburgo. Ma non sanno che non c’entra nulla con la UE

Un vademecum utile a tutti: non è che ogni qualvolta si legge un qualcosa che contiene la parola ‘Europea’ si debba far per forza riferimento alla UE. E, invece, dopo il parere della Cedu (la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) sull’ergastolo ostativo, su Twitter è rispuntato come un fungo autunnale l’hashtag Italexit per chiedere l’immediata uscita del nostro Paese dall’Unione Europea. Peccato che la Corte di Strasburgo non abbia nulla a che vedere con l’UE.

Partiamo dalle basi (per cui non serve neanche un manuale di diritto internazionale o di storia delle istituzioni europee, ma basta anche la classica paginetta di Wikipedia): La CEDU (o Corte di Strasburgo) non è un organo giurisdizionale dell’Unione europea. Insomma, non c’entra assolutamente nulla con quell’Europa istituzionale combattuta dai sovranisti che prendono spunto dalla Brexit britannica.

Perché twittate Italexit anche quando non c’entra nulla?

Citiamo testualmente le prime righe di Wikipedia che sintetizzano il tutto: La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa. Sebbene abbia sede a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un’istituzione effettiva dell’Unione europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt’altra natura, vertendo sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione».

E, nonostante questa chiarissima spiegazione, su Twitter sono comparsi centinaia di post come questi.

I social che ignorano

Insomma, chiedere l’Italexit perché la Corte di Strasburgo ci ha chiesto di modificare la norma sull’ergastolo ostativo non ha alcun senso perché la Cedu non ha nulla a che vedere con l’Unione Europea non essendo un organo a lei collegata. E basterebbe utilizzare la facilissima Wikipedia per evitare di fare figuracce sui social. A meno che non si voglia chiedere un’uscita fisica dell’Italia, magari spostando tutto lo stivale ai piedi della Russia.