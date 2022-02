La Russia invita i suoi cittadini a scaricare «sfondi per celebrare Giornata del Difensore della Patria»

Si tratta di un invito alquanto bizzarro diffuso tramite i profili social ufficiali del ministero della Difesa della Russia. Mosca ha fornito un link per scaricare in alta risoluzione una serie di immagini delle potenze militari russe da utilizzare come sfondo dei propri device, dai pc agli smartphone, invitando i cittadini a farlo in occasione della celebrazione della Giornata del Difensore della Patria. A riportare per primo la storia delle immagini militari desktop scaricabili è stato il The Guardian.

Следуя достойному пути: отметьте День защитника Отечества, установив наши обои на рабочий стол своего компьютера или планшета. Ищите свой формат и скачайте в высоком разрешении по ссылке ниже:https://t.co/DigeoX2bvd#Минобороны #АрмияРоссии #ДеньЗащитникаОтечества #Праздники pic.twitter.com/NugHG2pwot — Минобороны России (@mod_russia) February 23, 2022

La traduzione del tweet che precede è più o meno la seguente: «Seguendo il degno cammino: celebra la Giornata del Difensore della Patria installando il nostro sfondo sul desktop del tuo computer o del tuo tablet. Cerca il tuo formato e scaricalo in alta risoluzione al link qui sotto».

Per la Russia i cittadini dovrebbero avere delle immagini militari desktop

Nella giornata in cui i profili social del ministero della Difesa russo si stanno riempiendo di video, immagini e copy celebrativi per le forze militari arriva anche l’invito alla partecipazione dei cittadini. Per Mosca i russi dovrebbero scegliere tra una serie di immagini in alta risoluzione pensate per i diversi device (ci sono tre tipi diversi di risoluzione: 1280×720, 1920×1080 e 2560×1600). Le immagini scaricabili ritraggono elicotteri, navi, carri armati, aerei, esplosioni e celebrazioni militari. Il giornale britannico non ha esitato a definire questo tweet e la richiesta di celebrazione della madre patria in queste modalità «stravaganti».

La componente social e internet per le istituzioni del mondo coinvolte nel conflitto è evidente: dall’arrivare a parlare di Netflix War passando per il meme twittato dall’Ambasciata Usa a Kiev e giungendo agli sfondi scaricabili, i cittadini vengono attivamente coinvolti tramite le piattaforme.