I dubbi degli italiani portano al picco di ricerche su Google: «La Russia ha attaccato?»

Quando le persone hanno dubbi tendono a chiedere a Google. Nell’ultimo periodo i dubbi degli italiani riguardano soprattutto il conflitto tra Russia e Ucraina e, come sempre accade, la domanda viene fatta a Google. Ecco che allora la percentuale di «la Russia ha attaccato?» è aumentata esponenzialmente, con un picco altissimo che chiarisce il forte interesse deli italiani rispetto a questa tematica. Il dato relativo all’aumento di ricerche è frutto di uno studio di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca su Google negli ultimi 7 giorni.

Picco di italiani che chiedono se «la Russia ha attaccato?» a Google

«La Russia ha attaccato l’Ucraina?» è una chiave di ricerca che, vista l’attualità dell’ultima settimana, ha registrato un picco. Dopo i tanti annunci fatti dagli Usa su un possibile conflitto imminente, il dubbio sull’inizio della guerra tra Russia e Ucraina sta prendendo piede e gli italiani si rivolgono a Google. Come stimato dalla ricerca di AvantGrade.com, la domanda in questione ha avuto un picco impressionante di ricerche pari al +2.250%.

Stando ai trend degli ultimi giorni, inoltre, la tendenza è quella di ricercare il nome di Putin più volte di quello di Biden. Com’è logico che sia, il picco di ricerche in Italia è stato registrato in concomitanza con il discorso di Putin nella serata di lunedì con il quale il leader ha riconosciuto in diretta tv l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine della regione del Donbass, Lugansk e Donetsk.

Come sono distribuite le ricerche tra Nord e Sud Italia

Secondo la ricerca l’interessa maggiore per l’Ucraina si registra in Friuli Venezia Giulia mentre la regione più attiva nella ricerche sulla Russia è la Campania, immediatamente seguita dalla Sicilia e dalla Puglia. Un altra search che ha visto un picco è quella relativa alla chiave di ricerca «bombardamento Ucraina» con un +1.850%. Anche «Putin riconosce», «Putin riconosce Donbass» e «discorso Putin diretta» hanno visto un picco di ricerche.

Ale Agostini, Ceo di Avantgrade.com, ha commentato questi dati – come riporta AdnKronos -: «Gli italiani non hanno capito cosa sta realmente succedendo tra Russia e Ucraina e in caso di dubbio si rivolgono a Google. L’incertezza nasce sia dai rumors americani che di continuo prevedevano l’imminente attacco della Russia, sia dalla tattica di Putin di riconoscere l’indipendenza del Donbass. Sorprende il tono colloquiale con cui le persone fanno ricerche su Google».