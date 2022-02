Chi è Philip Crowther, l’inviato che copre la crisi russo-ucraina in sei lingue diverse

Si chiama Philip Crowther, lavora come corrispondente affiliato internazionale per Associated Press e nelle ultime ore è andato virale in rete per la sua copertura in ben sei lingue diverse della situazione che si sta vivendo in queste ore a Kiev. Il suo lavoro è diventato ipervirale sui social e il video Philip Crowther – che viene ripreso anche da varie testate giornalistiche – lo ritrae mentre parla della crisi ucraina in sei lingue diverse a partire dall’inglese terminando con il tedesco. Da moltissimi il giornalista viene definito un mostro per la bravura e la capacità linguistica che dimostra parlando ben sei lingue diverse come farebbe un madrelingua.



Video Philip Crowther, chi è il corrispondente di Associated Press

Nell’ordine – come fa notare lui stesso nel video che ha pubblicato – lo si vede parlare della crisi ucraina in inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco. Nato in Lussemburgo da madre tedesca e padre inglese, Philip Crowther è noto per la sua capacità di coprire abilmente gli eventi in più lingue diverse e, attualmente, sta seguendo il conflitto russo-ucraino per diverse televisioni internazionali.

Wow.

can you share how you came to be able to do this? Your accents are phenomenal. — Louise Mensch 🇺🇸🇺🇦 (@LouiseMensch) February 22, 2022

Sono molte le persone che, commentando il video, fanno notare quanto il suo accento nelle varie lingue sia impressionante. Grazie alle sue capacità Crowther è in grado di fornire servizi tv e supporto editoriale a emittenti di diversi paesi con risultati sorprendenti, come è facilmente intuibile guardando questo montaggio di poco più di quindici secondi. Il reporter lavora anche come corrispondente della Casa Bianca per France 24 Il video è stato retwittato e ripreso più di ottomila volte con oltre 50 mila like (nel momento in cui scriviamo l’articolo) e milioni di visualizzazioni.