Cosa ci resta di Internet Explorer dopo il 14/02/23?

Internet Explorer è ufficialmente finito e nel viaggio che Giornalettismo ha dedicato al browser la scelta è stata di parlare non solo del passato di internet ma anche del futuro

Nel giorno di San Valentino 2023 abbiamo detto addio a Internet Explorer: la verità, però, è che utenti e aziende hanno smesso di puntare su quel browser ben prima, come ci racconta la storia stessa di Explorer e come intuibile anche dalle azioni di Microsoft, che – alla fine dei conti – ha iniziato il suo pensionamento già dal 2015. Al di là della fine di Internet Explorer già ampiamente annunciata, nel monografico dedicato abbiamo provato ad approfondire – oltre alle ragioni che ci sono dietro – anche le tempistiche della scelta evidenziando, tramite la consultazione di esperti, come l’era dei browser sembrerebbe essere già finita da un pezzo.

Al di là di Internet Explorer, l’era dei browser sembra già finita

Parlando di Google Chrome – per esempio – ha ben poco senso parlare di fine, considerato che viene utilizzato – nel mondo – su oltre il 65% dei computer. Quello che va oltre i browser è l’Intelligenza Artificiale: tramite quella abbiamo già superato il concetto e il funzionamento di browser così come lo conosciamo, banalmente, anche solo con gli assistenti vocali (da Alexa a Siri, solo per citare due dei più famosi).

Una sola cosa è certa: pur essendo ormai terminato, Explorer lascia una grande eredità in termini di meme e curiosità che, nonostante sia stato sui nostri pc per decenni, potremmo ancora non aver scoperto.