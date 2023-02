Internet Explorer smette di funzionare come browser, ma sarà sempre un meme

Sappiamo che tutto può diventare meme al giorno d'oggi ma quello che ha come oggetto Internet Explorer è uno dei più noti e utilizzati. Anche se Explorer non funzionerà più come browser, continuerà a essere utilizzato come meme

Difficilmente ci dimenticheremo di Internet Explorer, il browser rilasciato da Microsoft nel 1995 per includerlo nel proprio sistema operativo Windows e ufficialmente fuori uso dal 14 febbraio 2023. I motivi sono due: Internet Explorer, nonostante i suoi problemi, ha svolto un ruolo importante nella storia di Internet e proprio grazie a quei problemi è diventato anche un oggetto perfetto per creare una serie molto vasta di meme. Anche la Generazione Z, che ha iniziato a utilizzare gli strumenti digitali quando esistevano già browser più moderni e funzionali come Google Chrome, lo conosce e lo sfrutta proprio per questa seconda ragione.

Internet Explorer da browser di insuccesso a meme di successo

L’account Twitter che si chiama Internet Explorer è sicuramente l’account parodistico più famoso riguardante il browser di Microsoft : è seguito da quasi 60mila utenti. La sua attività sul social consiste nel proporre notizie datate, che talvolta hanno dei collegamenti con l’attualità, come se fossero appena accadute. Il giorno dopo la vittoria di Marco Mengoni all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite l’account ha scritto in un tweet: «VINCE MARCO MENGONI CON L’ESSENZIALE!», cioè il brano con cui aveva vinto nel 2013. Anche la foto scelta per il tweet è del 2013, nonostante il riferimento sia a quest’anno.

Il 15 febbraio, il giorno dopo la “morte” o il “pensionamento” (come lo hanno definiti molti utenti dei social ma anche alcune testate giornalistiche) di Internet Explorer, l’account ha scritto in un tweet: «SONO TORNATO, MERDE».

Le notizie relative alla dismissione del browser da parte di Microsoft ha causato una crescita di commenti ironici e di meme generati e diffusi dagli utenti dei social.

Internet Explorer si accorgerà di essere morto tra un anno. #InternetExplorer — Sher (@chiaravix) February 14, 2023

Nel 2012, poco dopo il rilascio della nona versione del browser, la stessa Microsoft aveva pubblicato un video pubblicitario intitolato The Browser You Loved To Hate (Il Browser che amavi odiare) con lo scopo di ironizzare sulle critiche ricevute dagli utenti nel corso degli anni precedenti e rivolte alle versioni precedenti di Internet Explorer: nel video, un uomo che odiava Internet Explorer cambia idea dopo aver utilizzato la nuova versione del browser.