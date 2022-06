La lapide di Internet Explorer diventa virale in Corea del Sud

Per Jung Ki-young, un ingegnere del software sudcoreano, la decisione di Microsoft Corp (MSFT.O) di ritirare il suo browser Internet Explorer ha segnato la fine di un quarto di secolo di relazione di amore-odio con la tecnologia. Per commemorare la sua scomparsa, ha trascorso un mese e ha speso 430.000 vinti ($ 330) progettando e ordinando una lapide con il logo “e” di Explorer e l’epitaffio inglese: “Era un buon strumento per scaricare altri browser”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



Dopo che il memoriale è stato esposto in un bar gestito da suo fratello nella città meridionale di Gyeongju, una foto della lapide è diventata virale. Microsoft ha ridotto il supporto per Internet Explorer, un tempo onnipresente, mercoledì dopo un periodo di 27 anni, per concentrarsi sul suo browser più veloce, Microsoft Edge. Jung ha detto che il memoriale ha mostrato i suoi sentimenti contrastanti per il vecchio software, che aveva svolto un ruolo così importante nella sua vita lavorativa. “È stato un rompicoglioni, ma lo definirei una relazione di amore-odio perché Explorer stesso una volta ha dominato un’era”, ha detto a Reuters. Ha detto che gli ci è voluto più tempo per assicurarsi che i suoi siti Web e le sue app online funzionassero con Explorer, rispetto ad altri browser. Ma i suoi clienti continuavano a chiedergli di assicurarsi che i loro siti web avessero un bell’aspetto in Explorer, che è rimasto per anni il browser predefinito negli uffici del governo sudcoreano e in molte banche.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]