Product Opportunity Explorer di Amazon, lo strumento che suggerirà ai venditori su quali prodotti puntare

Si tratta di una funzione che Amazon attiverà gratuitamente per tutti i venditori nel 2022 ma che, per come dovrebbe funzionare, suscita qualche perplessità

Amazon fornirà ai venditori uno strumento che permette di tracciare quello che gli acquirenti stanno attualmente cercando così da aiutarle a proporre i prodotti giusti per vendere di più. Si chiama Product Opportunity Explorer Amazon e, in sostanza, permette di vedere i prodotti in tendenza su Amazon, quelli più cercati, così da fornire alle aziende la possibilità di «identificare le opportunità di lanciare nuovi prodotti ad alto potenziale per soddisfare la domanda dei clienti non soddisfatta». Dopo essere stato accusato di pratiche scorrette nella vendita (Amazon favorirebbe i propri prodotti rispetto a quelli di venditori terzi e copierebbe prodotti popolari così vendendoli sotto il suo marchio Basics), il colosso sembra venire incontro ai venditori terzi per aiutarli ad avere maggiore successo.

Come funziona Product Opportunity Explorer Amazon

Come funzionerà il nuovo strumento fornito da Amazon? I venditori riceveranno categorie e sottocategorie rispetto a ciò che la gente sta cercando e sulle tendenze dei prezzi. Si legge nel comunicato stampa di Amazon in merito che i venditori, usando questo strumento, potranno avere «intuizioni su ciò che i clienti cercano, quello su cui cliccano e ciò che comprano o che non comprano». Oltre a questo, verranno forniti anche «dati dettagliati sul volume di ricerca e la crescita, la storia delle vendite e le tendenze dei prezzi».

In risposta alle accuse

Come precisa The Verge, Amazon ha sempre negato di aver abusato del suo ruolo contemporaneo di sviluppatore e fornitore di prodotti sul mercato. Se Ue e Usa indagano in merito alla questione, Amazon respinge tutte le accuse e risponde, citando un venditore, che si è detto entusiasta di ricevere «raccomandazioni specificamente rilevanti» per la sua attività di vendita sulla piattaforma.

Un portavoce di Amazon ha specificato, parlando con The Verge, che questo strumento fornirà ai venditori dati aggregati che non daranno in alcun modo la possibilità di capire come i marchi concorrenti stanno procedendo rispetto alle tendenze. I suggerimenti, quindi, dovrebbero essere quelli di fornire determinati prodotti che vengono cercati dai clienti e non trovati.

Ci sono però una serie di preoccupazioni legittime: ci sarà una gara costante e continua tra venditori per andare a riempire quelle nicchie di prodotti mancanti che l’algoritmo dovrebbe suggerire nella stessa maniera a tutti? Cosa succederà se i dati di Amazon suggeriranno che un prodotto è molto richiesto ma, di fatti, non verrà venduto? Il Product Opportunity Explorer Amazon in versione beta è già in fase di test e non verrà rilasciato prima del 2022, utilizzabile gratuitamente da tutti i venditori.