Cosa rimarrà di Internet Explorer alla Generazione Z?

Dal 14 febbraio 2023 Internet Explorer non è più utilizzabile su Windows 10 e 11: cliccando sull’icona il browser non si avvia e l’utente viene reindirizzato a Microsoft Edge, il browser rilasciato nel 2015 proprio per sostituire Internet Explorer. Microsoft aveva rilasciato Internet Explorer nel 1995 per includerlo nel proprio sistema operativo Windows e aveva annunciato nel 2021 che avrebbe smesso di aggiornarlo a partire dal 15 giugno 2022 per favorire l’utilizzo di Microsoft Edge.

Per anni Internet Explorer è stato il browser più utilizzato al mondo ma è stato gradualmente sostituito da altri più funzionali e moderni, come Google Chrome. Internet Explorer infatti è noto sicuramente per aver svolto un ruolo importante nella storia di Internet ma i suoi problemi, in particolare l’essere particolarmente lento, lo hanno reso un elemento perfetto per creare dei meme o per scherzare su queste sue caratteristiche.

Nonostante Internet Explorer “è morto” o “è andato in pensione”, come hanno scritto in questi giorni alcuni utenti dei social network ma anche alcune testate giornalistiche, il suo nome e la sua fama resisteranno senz’altro nella cultura di massa sia per la rilevanza che questo browser ha avuto in passato sia perché è anche un meme.



Internet Explorer sta a Instagram come TikTok sta a Google Chrome?

Su TikTok l’hashtag #internetexplorer ha più di 106 milioni di visualizzazioni. I video che utilizzano l’hashtag sono perlopiù informativi: gli utenti riportano e commentano anche in modo ironico la notizia della fine di Internet Explorer. Alcuni Millennials, per i quali probabilmente Internet Explorer è stato il primo browser che hanno conosciuto e utilizzato, condividono le proprie riflessioni su quello che ha rappresentato per loro questo browser e sul fatto che probabilmente la generazione più giovane non ha mai avuto modo di utilizzarlo perché quando hanno iniziato a utilizzare gli strumenti digitali esistevano già dei browser più moderni e veloci come Google Chrome. Tra l’altro, da alcune ricerche recenti è emerso che soprattutto la Generazione Z sia solita utilizzare TikTok come se fosse un motore di ricerca, preferendolo ai browser veri e propri.

Un trend abbastanza affermato su TikTok è quello che paragona i Reels di Instagram a Internet Explorer, facendo irona sulla caratteristica del browser di essere lento. Su TikTok i trend si affermano rapidamente e vengono riproposti da un numero di utenti che può diventare molto elevato in breve tempo. In gergo si dice che diventano virali. Spesso questi trend arrivano anche su Instagram, in particolare nella sezione Reels che funziona in modo molto simile ai “Per te” di TikTok intanto, però, su TikTok si sono già diffusi nuovi trend che hanno reso quelli precedenti ormai datati. Per chi utilizza abitualmente TikTok guardare i Reels di Instagram non è affatto interessante perché tendenzialmente vede cose che ha già visto su TikTok settimane o mesi prima: insomma, i Reels di Instagram per gli utenti di TikTok sono l’equivalente di Internet Explorer.