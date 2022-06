L’ultimo giorno di Internet Explorer

Si spegne una pietra miliare della storia di Internet. Dal 15 giugno, infatti, Microsoft non supporterà più Internet Explorer. L’annuncio era stato dato dalla stessa azienda di Redmond nel maggio del 2021 e mentre il mondo reale è andato avanti tra pandemia e guerre, quello virtuale aveva già segnato sul suo calendario quella data. Quella dell’addio a quel browser che nel corso della storia è passato dall’essere il più utilizzato a quello più criticato. Anche per via della concorrenza che, con il passare degli anni, ha offerto agli utenti nuovi strumenti. Più veloci e, in molti casi, più affidabili.

E siamo arrivati alla vigilia dello switch off: «Con Microsoft Edge in grado di assumersi questa responsabilità e altro ancora, l’applicazione desktop Internet Explorer 11 verrà ritirata e non sarà più supportata il 15 giugno 2022 per alcune versioni di Windows 10», scriveva Microsoft sul suo blog il 19 maggio dello scorso anno. Un anno abbonante che è arrivato al suo compimento. Ovviamente, come spiegato dalla stessa azienda di Redmond, alcune funzioni saranno ancora presenti all’interno della nuova app browser Edge, soprattutto quelle che sono in grado di far girare alcuni programmi.

Internet Explorer non sarà più supportato dal 15 giugno

Quindi, dal 15 giugno, Microsoft offrirà supporto (quindi funzionalità e aggiornamenti) solo a quella “creatura” – Edge – che ancora non è riuscita a restituire allo storico browser di Redmond quella gloria e quel successo negli anni 90. All’epoca – la sua comparsa nell’ecosistema digitale è del 1995 – praticamente tutti i possessori di un pc con connessione alla rete utilizzava Internet Explorer che nel corso degli anni ha provato a evolversi per rispondere alle richieste degli utenti, all’avanzamento delle tecnologie e ai sistemi di sicurezza. Fino alla versione numero 11, l’ultima prima di Edge, che da questa settimana cesserà la sua esistenza. Un tassello di storia che viene messa nel cassetto dei ricordi, coperto dalla concorrenza che nel corso del tempo si è presa il mercato e il cuore degli utenti.