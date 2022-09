TikTok è il nuovo Google, peccato che diffonda troppe notizie false

TikTok non è solo un social network è non è affatto il semplice social network dei «balletti» come molti l’hanno definito in questi anni. TikTok è il social network più frequentato dal pubblico più giovane, composto perlopiù da adolescenti e da quanti si riconoscono come appartenenti alla Generazione Z. Con il passare del tempo e con la grande crescita del numero di iscritti e dei contenuti prodotti dagli utenti, in molti hanno iniziato ad utilizzare TikTok anche come motore di ricerca, magari con lo scopo di trovare informazioni “di nicchia” o per ascoltare esperienze dirette su un dato argomento. Si tratta di una tendenza sempre più diffusa, tanto che il Wall Street Journal di recente ha fatto riferimento a TikTok chiamandolo «il nuovo Google».

Probabilmente, i video brevi di TikTok rendono più favorevole la ricerca e la fruizione delle informazioni. Ma che prezzo? Un’indagine di NewsGuard ha riscontrato che gli utenti di TikTok, che sono prevalentemente adolescenti e giovani adulti, quando cercano informazioni sulla piattaforma riguardanti argomenti di cronaca importanti, vengono costantemente esposti ad affermazioni false e fuorvianti. L’indagine ha riscontrato che, considerando un campione di ricerche su importanti argomenti di cronaca, quasi il 20% dei video che appaiono come risultati contengono disinformazione. Lo riporta IDMO.

Su quali argomenti si fa più disinformazione su TikTok?

NewsGuard ha analizzato 540 risultati di TikTok basati sulla revisione dei primi 20 risultati di 27 ricerche su argomenti di attualità. Sono molto diffusi i video in cui vengono suggerite pratiche potenzialmente dannose per la salute, per esempio rimedi fai-da-te contro il Covid-19. Cercando “idrossiclorochina” su TikTok appaiono video che promuovono ricette false per preparare il farmaco in casa e ci sono video che suggeriscono che questo farmaco possa curare dal Covid-19. Cercando invece informazioni riguardanti l’aborto vengono proposti dei video in cui si afferma che l’artemisia può indurre l’aborto. Ci sono poi altri temi come il cambiamento climatico, le elezioni di midterm negli Stati Uniti, l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti che spesso vengono legati a teorie complottiste e anche in questo caso gli utenti contribuiscono a diffondere fake news. Anche cercando contenuti riguardanti la guerra in Ucraina tra i risultati si ottengono facilmente delle informazioni false, tra queste soprattutto quelle che sostengono che il massacro di Bucha fosse una messa in scena.

Anche se l’ADHD non compare tra i termini di ricerca e numero di video che contenevano informazioni chiaramente false o fuorvianti forniti come risultati di ricerca, in questo articolo avevano riflettuto su come la grande quantità di video sull’argomento può facilitare la diffusione – intenzionale o meno – di fake news.