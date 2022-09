L’allarme per quel TikTok down rientrato rapidamente: i problemi segnalati

Nella mattinata di oggi, a cavallo tra le 11 e le 12.3o, c’è stato un allarme TikTok down. Le segnalazioni sono visibili sia su Downdetector che su Twitter, dove – come sempre succede tranne in caso di Twitter down – gli utenti dei vari social e delle varie piattaforme si riversano per capire se i malfunzionamenti che sperimentano loro li stanno sperimentando anche altri. Partiamo dalle segnalazioni lasciate allo strumento di monitoraggio del funzionamento delle piattaforme: in un’ora e mezzo circa si è arrivati a un picco di quasi 4 mila segnalazioni – rapidamente rientrato, come visibile dal grafico – che maggiormente ha riguardato App (87%), Caricamento (9%) e Connessione server (4%). Nel momento in cui scriviamo il pezzo le segnalazioni sono scese a circa un centinaio.

I problemi del TikTok down sono stati elencati su Twitter

Basta farsi un giro su Twitter per capire l’entità dei problemi maggiormente sperimentati dagli utenti.

io che continuo ad aprire tiktok nonostante sappia che non va #tiktokdown pic.twitter.com/E9dyXB1clY — emilia; (@toulousebabs) September 15, 2022

tiktok che mi si chiude da solo ogni volta che lo apro #tiktokdown pic.twitter.com/lcN8tFEDDu — Flavia (@FlaviaKudo) September 15, 2022

Molti, tramite meme, hanno segnalato il fatto come ogni volta che provavano ad aprire l’applicazione questa non partisse e si arrestasse immediatamente.

Io che ho spensato il telefono due volte, dis installato e installato tiktok e spento il wifi invece c’è un #tiktokdown pic.twitter.com/s1TtlvNg3z — Lara (@lara_0123) September 15, 2022

C’è chi le ha provate tutte, dallo spegnere il telefono alla disinstallazione e reinstallazione dell’applicazione, non ottenendo nessun risultato.

tiktok però muoviti a sistemare questo problema che già mi sono rotta di guardare le storie di instagram 😀 #tiktokdown pic.twitter.com/71mZBrqcOM — ludo_maganuco (@ludovic09921863) September 15, 2022

Tra chi si lamenta di essere dovuto tornare a Instagram e chi continua a ribadire che l’applicazione non partiva proprio, l’emergenza legata al down TikTok sembra comunque essere rientrata molto rapidamente.