Decine di migliaia di persone stanno seguendo la diretta di Yahoo su TikTok fuori da Balmoral

Sono tantissime le persone che, per avere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale dal castello di Balmoral, scelgono di seguire la diretta TikTok Yahoo Uk. La programmazione tv cambia, le notizie false sulla morte non annunciata della regine Elisabetta si diffondono, la curiosità attorno al “blackout dei social network” in caso di morte della regina aumenta e – analizzando la copertura di questo evento – risulta importante notare come siano moltissime le persone (principalmente i giovanissimi) che scelgono di seguire una diretta su TikTok.

Diretta TikTok Yahoo UK, i numeri di chi assiste sono alti

L’immagine è quella del cancello di Balmoral chiuso, nessuno entra e nessuno esce mentre scriviamo questo articolo e giusto qualche macchina passa lungo la strada davanti al castello, ma ciò non impedisce a ben 22 mila e passa persone di essere connesse contemporaneamente per fissare quel cancello. I commenti scorrono rapidissimi e le persone che scelgono di informarsi in questo modo sono molte. Sotto questo video (che in questo momento registra un picco di oltre 25 mila persone collegata per vedere una macchina nera che entra nel cancello, che si apre e si richiude immediatamente dopo) abbondano i commenti non solo in inglese.

Un grande successo che, una volta di più, determina il ruolo chiave che TikTok – avendo così tanti utenti iscritti – può giocare in ambito giornalistico. Con oltre 27 mila persone che stanno vedendo il video in questo esatto momento, risulta evidente come un fermo immagine veicolato tramite l’account TikTok di una redazione possa potenzialmente raggiungere molte più persone.

Nessun’altra delle testate principali sta scegliendo la diretta TikTok come mezzo per fornire informazioni (non BBC e nemmeno The Sun o Daily Mail), pur avendo un bacino di utenti anche di molto maggiore all’account Yahoo Uk. La live sembra destinata a raccogliere sempre più persone che fisseranno quel cancello, con una nuova punta di 28 mila utenti connessi contemporaneamente.