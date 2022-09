Secondo un'indagine Axios Twitter, attualmente, è ancora il primo social per chi si occupa di notizie. Come sta emergendo TikTok, intanto?

Twitter è ancora la piattaforma dominante per gli editori di media anche considerato TikTok

Allo stato attuale delle cose, Twitter è ancora il social principale per gli editori media. Il sito statunitense Axios ha provveduto a un’analisi per capire, a seconda del tipo di media, quali sono i social prevalenti che permettono di accedere a un pubblico più vasto. In linea generale, Twitter è ancora il social su cui gli editori (collettivamente) possono contare su un pubblico più vasto. Seguono Facebook e Instagram. L’analisi relativa a quali social editori media è stata fatta su 82 big nell’ambito dell’editoria di notizie, intrattenimento e sport.

I dati della ricerca

Vediamo quali tipologie di giornale raccolgono ottengono più seguito su quali social, partendo dal presupposto che – attualmente – alcuni degli editori presi in analisi non hanno ancora attivato un account TikTok (un quarto del totale analizzato). Ci sono alcuni che, sbarcati su TikTok, hanno riscontrato un successo molto rapido ma – a conti fatti – si tratta del social che produce meno follower nel complesso (quelli che ce l’hanno, invece, possono contare su un seguito relativamente piccolo). Una puntualizzazione: il numero di follower non necessariamente indica un maggior coinvolgimento.

La totalità degli editori coinvolti nello studio, invece, ha un account Twitter e la maggior parte può contare anche su un account Youtube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Su quest’ultimo, secondo l’analisi, gli editori (a prescindere da news, sport o intrattenimento) possono contare su un numero maggiore di persone che li seguono. Tutto considerato – almeno per ora – il basso numero di follower che gli editori collezionano su TikTok potrebbe dipendere dalla scelta di molti di non investire in maniera significativa su un social il cui algoritmo è meno prevedibile e che, attualmente, è ancora maggiormente noto per essere legato all’intrattenimento.

Quali social editori media dipende dalla tipologia di news date

Avere successo su un determinato social dipende dalla tipologia di notizie trattate. Chi ha maggiore successo su Linkedin sono aziende e società finanziarie mentre le testate sportive (ESPN e Bleacher Report sono un esempio) tendono ad avere maggiore seguito su TikTok e Instagram. CNN, ABC News, BBC News e – in generale – le principali testate a livello nazionale hanno un seguito maggiore su Youtube e su Facebook. Quello che ha il numero maggiore di follower andando a conteggiare tutti gli account principali è National Geographic (340 milioni in tutto). Per quanto riguarda le testate di tipo locale, invece, secondo i dati Axios è Twitter la piattaforma di gran lunga più seguita.